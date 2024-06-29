Пентагон заключил контракт на создание систем ПВО Patriot с Lockheed Martin
Министерство обороны США заключило контракт на создание комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на $5,2 млрд с одним из крупнейших оборонных подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Пентагона 28 июня.
В рамках данного контракта работы будут проводиться в различных американских штатах, включая Техас, Алабаму, Флориду, Небраску и другие.
Сколько конкретно комплексов планируется произвести, не уточняется. Дата исполнения контракта — 30 июня 2027 года.
7 июня министерство обороны США 7 июня сообщило о заключении контракта на сумму почти в $66 млн с оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Киеву бронетранспортеров (БТР) Stryker.
Ранее, 4 июня, Пентагон увеличил сумму контракта на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд.