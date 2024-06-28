Путин счел недостаточным количество женщин на руководящих постах в России

Женщин на руководящих постах в России недостаточно. Об этом 28 июня заявил президент РФ Владимир Путин во время общения по видеосвязи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно.

«Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное. Но было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, — отбирать по гендерному принципу на определенные должности», — отметил Путин.

Глава государства указал на то, что необходимо отбирать людей в первую очередь по личным деловым качествам.

6 марта президент отметил уникальную роль женщин в России. Путин указал на то, что они строят карьеры, сохраняя свою привлекательность и нежность, не теряя природного дара продолжать род. Он подчеркнул, что немалое количество женщин неспроста находятся на руководящих должностях, поскольку россиянки отличаются высоким уровнем дисциплинированности и вниманием к деталям.

Вместе с этим женщина не должна терять таких важных качеств, как эмоциональная доступность и ориентированность на семью, добавил российский лидер.