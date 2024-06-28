Путин спрогнозировал рост ВВП РФ до 5% в I полугодии 2024 года

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в России в первом полугодии текущего года составит около 5%, заявил 28 июня президент РФ Владимир Путин.

«По прошлому году 3,6% роста [ВВП РФ], за первое полугодие этого года свыше 5% будет. Первый квартал 5,4% был, по-моему. Посмотрим, что будет по полугодию, но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — указал президент по видеосвязи на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Он обратил внимание на то, что предпринимательское сообщество в России стало более патриотичным. В связи с этим российский лидер отметил, что бизнесменов надо поддержать.

«Мы должны создавать и поддержать это молодое поколение предпринимателей, из них создавать эту, не хочется употреблять это словечко, элиту, но другого сейчас в голову не приходит. Вот их надо поддержать — мы так и делаем», — подчеркнул Путин.

По его словам, российские предприниматели не только не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия, но и начали развивать их.

«В условиях этого санкционного режима могу с полной уверенностью сказать, что предприниматель сегодня — это звучит гордо», — отметил глава государства.

Ранее, 20 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства страны заявил, что ВВП России прибавил за четыре месяца 2024 года 5,1%.

В мае президент России Владимир Путин поручил вывести РФ на четвертое место среди ведущих экономик мира по росту ВВП к 2030 году. Глава государства указал на то, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда, при низком уровне безработицы и снижении уровня структурной безработицы.