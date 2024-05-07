Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Президент России Владимир Путин 7 мая подписал майский указ о выходе РФ на четвертое место среди ведущих экономик мира по росту валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовых актов.
«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика»: обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта», ― говорится в указе.
Отмечается, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда и при сохранении макроэкономической стабильности, а также при низком уровне безработицы и снижении уровня структурной безработицы.
Накануне руководитель Центра политэкономических исследований Василий Карташов заявил «Известиям», что в ближайшие десятилетия ВВП РФ обязан расти. Он уточнил, что России дальше придется бороться за расширение влияния в Африке с опорой на местные освободительные силы, которые стремятся к справедливой торговле, а Россия готова предложить именно справедливый формат торговых отношений.
До этого, 27 апреля, Путин в ходе совещания по вопросам экономики заявил, что макроэкономические показатели начала 2024 года превысили прогнозы. Он отметил, что в РФ наблюдается замедление инфляции, это связано с ускоренными темпами развития обрабатывающей промышленности.