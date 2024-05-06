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Эксперт спрогнозировал существенный рост ВВП России в ближайшие годы

Эксперт Карташов: Россию в ближайшие годы ждет серьезный рост ВВП
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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После победного окончания специальной военной операции России необходимо будет бороться за сферы влияния в Азии, Европе, Африке, которым Москва готова предложить справедливый, а не колониальный формат торговых отношений. Поэтому в ближайшие десятилетия внутренний валовой продукт (ВВП) обязан расти, 6 мая заявил «Известиям» руководитель Центра политэкономических исследований Василий Карташов.

«[В настоящее время] мы находимся под давлением Запада, то есть США и Англия и подвластный им Евросоюз (ЕС) и другие страны решили уничтожить Россию как сильного независимого игрока, просто ее ликвидировать, стереть с карты, и поскольку это создает экзистенциальную угрозу для России, то есть [это] вопрос жизни и смерти, то побеждать придется долго и часто, и одной специальной военной операцией на территории бывшей советской Украины дело не ограничится», — сказал он.

Карташов добавил, что России дальше придется бороться за расширение влияния в Африке с опорой на местные освободительные силы, которые стремятся к справедливой торговле, а Россия готова предложить именно справедливый формат торговых отношений, то есть не колониальный.

«Поэтому российская экономика просто «обречена» расти в ближайшие десятилетия. К тому же Европа от нас отсекается, Западная Европа да Центральный Евросоюз, и нам необходимо развивать коммуникации. Собственные эти коммуникации должны быть выведены на новый уровень по всей Сибири», — добавил эксперт.

Он уточнил, что возникнут высокие расходы, что станет огромными возможностями для расширения производства в РФ.

«Этот потенциал роста определяется еще и тем, что на Западе производить становится невыгодно, очень дорого, большие издержки. Дорогая недвижимость, высокая цена рабочей силы, завышенные курсы валют. Это касается евро, фунтов стерлингов, японской иены, канадского доллара, доллара США. Получается, что очень, очень дорого и выгоднее дать возможность расти другим странам. Да, то есть вот этот вот эта формула, когда Запад подсжимается промышленно, а другие страны растут, она продолжает действовать», — заключил он.

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Ранее, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики заявил, что макроэкономические показатели начала 2024 года превысили прогнозы. Он отметил, что в РФ наблюдается замедление инфляции, это связано с ускоренными темпами развития обрабатывающей промышленности.

До этого, 23 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что базовый вариант экономического прогноза в РФ предполагает рост ВВП в ближайшие три года в 2,3–2,4%, а российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и решает национальные задачи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 апреля отметил, что экономика сейчас развивается в положительном значении, прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту ВВП в России фиксирует эти улучшения.

16 апреля МВФ повысил оценку роста российской экономики в 2024 году. Согласно прогнозу, рост ВВП России в этом году может составить 3,2%. Также повышен прогноз и на 2025 год — до 1,8%.

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