Отчетный счет: Мишустин доложил о развитии экономики и улучшении жизни россиян

Главной задачей российского правительства в 2023-м стало обеспечение проведения спецоперации на Украине : ОПК в разы увеличил выпуск техники и вооружений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 апреля, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год. Несмотря на санкции, Россия может войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности , а темпы роста ее ВВП в 2023 году достигли 3,6% — это вдвое выше, чем в развитых странах. Большое внимание премьер уделил и социальной сфере, в частности увеличению доходов россиян . К примеру, в прошлом году власти направили 190 млрд рублей на рост зарплат бюджетников, также прибавка ждет и ряд других категорий граждан. Какие еще меры поддержки введут для участников СВО и могут ли в России начать производство электромобилей — в материале «Известий» .

Как в ГД готовились к отчету правительства

В Госдуме 3 апреля депутаты заслушали отчет правительства, с которым выступил Михаил Мишустин . Это ежегодное мероприятие, где и исполнительная, и законодательная ветви власти подводят итоги года и обсуждают векторы дальнейшей работы. Традиционно с утра на площадке нижней палаты начали собираться журналисты, парламентарии и члены кабмина. В коридорах Госдумы перед началом работы многие старались перекусить, понимая, что мероприятие, как обычно, «перевалит» за четыре часа. В этот раз отчет правительства продлился 4 часа 55 минут. Многие политики не выдерживали и покидали зал заседаний, а онлайн-участники просто отключались от ВКС.

— Те, кто уходит из зала, те, кто уходит в режиме онлайн, смотря отчет правительства, должны понимать, правительство работает практически круглосуточно . А если даже мы не можем найти сил в себе выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать… Коллеги, надо задуматься, там ли ты и тем ли ты должен заниматься. Те, кто ушел, может потом не переизбираться , — предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Традиционно, помимо премьера, в Госдуму приехали и остальные члены кабинета министров. Нынешнее выступление перед парламентариями стало пятым с момента назначения Михаила Мишустина на пост главы правительства в начале 2020 года. Теперь же его отчет состоялся менее чем через месяц после выборов президента. Это означает, что в таком составе кабмин отчитывается перед Госдумой, наиболее вероятно, в последний раз — он должен будет сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом страны. Соответствующее решение оформляется распоряжением правительства в день инаугурации главы государства.

Об экономических итогах и рекордных инвестициях

В центре внимания отчета оказалась ситуация в российской экономике, а вернее — ее развитии вопреки небывалому в мире санкционному давлению. РФ успешно прошла период первоначальной адаптации, чему свидетельствует рост ВВП на 3,6% в 2023 году . Примечательно, что это вдвое выше среднего показателя стран с развитой экономикой.

— Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот, расширялось. Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период, — сказал премьер.

Помимо возрастающего прессинга на Москву, Запад распространяет ограничения и на работающие с РФ другие государства. Тем не менее Россия с пониманием относится к положению иностранных компаний , под давлением покинувших рынок. Более того, РФ уже стала пятой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС) и, по оценкам правительства, имеет все предпосылки войти в топ-4 экономик мира по этому показателю. Европейцы же расплачиваются за антироссийскую политику своих лидеров стагнацией и рецессией экономик.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Россия вполне имеет возможности для вхождения по итогам текущего года в топ-4 крупнейших экономик мира по рейтингу размера ВВП, рассчитанного по ППС . Но для этого будет нужно подвинуть Японию, что вполне возможно, учитывая стагнацию многих отраслей ее экономики и слишком дорогую иену. Для россиян важно не место страны в рейтинге, а чтобы росли их благосостояние, реальные зарплаты, пенсии, иные доходы. А это вполне возможно на волне экономического роста, высокой занятости и дефицита квалифицированных кадров , — сказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Фундаментом для подобного роста отечественной экономики стали макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика , пояснил премьер. К примеру, исполнение расходов федерального бюджета в прошлом году показало лучший результат за последние годы. Доходы за 2023-й превысили 29 трлн рублей, что на 5% больше показателя за предыдущий год. Увеличился на 10% и объем инвестиций, что стало рекордом за последние 12 лет .

— И что самое важное — экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть, — обратил внимание Мишустин.

Об успехах в промышленности и драйверах роста

Промышленное производство по итогам 2023 года в России выросло на рекордные 3,5%, причем главным драйвером стал обрабатывающий сектор — он «прибавил» 7,5% . В прошлом году почти на 40% нарастили производство машин и оборудования для пищевой промышленности, а выпуск сельхозтехники — более чем на 8%. Россия за шесть лет намерена войти в топ-25 стран мира по количеству промышленных роботов. К слову, выпуск автомобилей в РФ в 2023-м также увеличился на 16%, превысив 700 тыс. машин.

— У нас есть шанс сделать неплохой электромобиль , и уже сегодня есть результаты этого, используя всяческие возможности нашей промышленности, — подчеркнул премьер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Главными драйверами такой динамики стали наращивание промышленными предприятиями запасов сырья и комплектующих, при этом повышение потребительского спроса указывает, что перестройка экономики идет в правильном направлении , сказала «Известиям» завкафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

— Большое количество производств начали разбираться в условиях параллельного импорта и довольно хорошо использовать эту возможность , несмотря на возросшие цены. Меры поддержки государства также дали дополнительные возможности для наращивания оборотов и развития внутренних производственных мощностей. При этом каждый новый санкционный список довольно сильно влияет на производственное планирование и увеличивает сроки поставки оборудования и сырья, — заявила «Известиям» генеральный директор «КаргоСерт» ГК по предоставлению услуг в области ВЭД Ирина Мысливчик.

О внешней торговле

Властям удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли . Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с объемом торговли страны со всем миром, который был четыре года назад, заявил Михаил Мишустин.

— Снижение товарооборота с Евросоюзом, конечно, в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой, Латинской Америкой. И доля дружественных стран выросла до 77%, — добавил он.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Власти в новых условиях перестроили систему поддержки производства промышленных и сельскохозяйственных товаров. Они также помогают предпринимателям переориентировать грузопотоки и развивают международные коридоры к дружественным странам. Всего товарооборот с участниками СНГ за прошлый год вырос почти на 6%, при этом ближайшим союзником Москвы остается Белоруссия. Тем не менее России нельзя закрываться от вложений из других государств.

— Давайте первое, что скажем сами себе: мы, конечно же, продолжим работать с недружественными странами. Нам нельзя отказаться от инвестиций недружественных стран к нам. Ну что, мы закроем для них возможности? Нет , — сказал Михаил Мишустин, добавив, что правительство не будет запрещать и российскому бизнесу работать за границей.

О поддержке спецоперации и интеграции новых регионов

Обеспечение проведения спецоперации стало приоритетной задачей правительства в 2023 году. Оборонно-промышленный комплекс в разы увеличил производство различной техники , чтобы у участников СВО было всё необходимое. Так, выпуск автомобилей и бронетанкового вооружения вырос втрое, средств поражения — в семь раз, а средств связи, радиоэлектронной борьбы и разведки — в девять раз. В центре внимания остается и поддержка бойцов вместе с их семьями.

— По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку и освободим от налога на имущество . Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. И мы за этим внимательно следим, — сказал Мишустин.

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Властям потребовалось принять 60 законов для интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское правовое поле . За последние два года там восстановили и построили свыше 18 тыс. объектов. Также на территории четырех субъектов уже открыты отделения МФЦ, где можно оформить документы, в том числе для социальных выплат, пенсий и пособий.

Отдельно правительство подготовило законопроект, предусматривающий введение преференциального режима свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Республике Крым . Это должно снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и восстановить экономику.

— Послезавтра (5 апреля. — «Известия») рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную думу. Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена, — сказал глава кабмина.

Об изменениях в миграционной политике

Коснулся премьер и недавних трагических событий — теракта в «Крокус Сити Холле». Глава кабмина разделяет то желание возмездия , которое сегодня высказывают парламентарии. Однако он подчеркнул: изменения в миграционной политике, о которых сегодня заявляют депутаты, требуется разрабатывать с правоохранителями .

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— С пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии. Стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо. Как сказал президент, у террористов нет ни национальности, ни вероисповедания (по делу арестованы граждане Таджикистана. — «Известия») . В нашей стране мирно проживают представители многих народностей и конфессий. У нас по-настоящему многонациональное государство , — подчеркнул Михаил Мишустин.

Парламентариев интересовали и возможности упрощения гражданства для соотечественников. Премьер-министр пообещал, что власти будут стараться сделать это для тех, «кто хочет и достоин стать россиянином».

О зарплатах россиян

Для повышения благосостояния граждан правительство принимает системные меры, причем в зоне особого внимания кабмина — оплата труда сотрудников бюджетного сектора , напомнил Мишустин. Так, для повышения их зарплат в 2023 году было выделено около 190 млрд рублей. К этой категории относятся педагоги и преподаватели вузов, врачи и другой медперсонал, а также специалисты в науке, социальной и культурной сферах. Помимо этого, вознаграждение в удвоенном размере ждет в апреле классных руководителей в малых населенных пунктах, ежемесячную надбавку также получат около 37 тыс. советников директоров школ по воспитанию. На увеличение зарплат медицинских работников было выделено порядка 30 млрд рублей из федерального фонда ОМС. Премьер подчеркнул, что средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей .

Мишустин отдельно добавил, что сегодня число бедных в РФ составляет 13,5 млн человек. И российские власти работают над тем, чтобы сократить неравенство — как в обществе, так и в развитии субъектов.

При этом позитивные результаты в экономике помогли обеспечить выполнение социальных обязательств перед людьми за эти годы, подчеркнул премьер-министр. К примеру, страховые пенсии россиян по итогам 2023-го выросли на 15%. Минимальный размер оплаты труда также «прибавил» 18% .

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Единое пособие для семей с детьми назначено почти 11 млн детей и 400 тыс. будущих мам . Российские власти будут и далее развивать меры поддержки этой категории граждан и улучшать условия их жизни. К примеру, дошкольные учреждения теперь могут принять на 157 тыс. больше детей, чем четыре года назад. Правительство также последовательно расширяет варианты использования материнского капитала. Эта мера поддержки в 2023 году помогла изменить жилищные условия 670 тыс. семей.

Всего же свое жилье за прошлый год получило около 4,5 млн семей. При этом порядка 1 млн — переехали в новые дома благодаря льготным программам ипотечного кредитования с господдержкой . Отдельно премьер отметил и программу переселения из аварийного жилищного фонда: почти 200 тыс. человек переехали в новое жилье в прошлом году. В целом строительная отрасль РФ показывает отличные результаты — рост за год составил около 8%.

Подвели итоги и в транспортной инфраструктуре: более 31 тыс. км дорог было построено и отремонтировано в России в 2023-м . При этом свыше 50% региональных и около двух третей опорных дорог уже соответствуют нормативам. Также в ближайшие шесть лет планируется обновить не менее 75 аэропортов, на эти цели будет направлено 250 млрд рублей.

О новых лекарственных препаратах и развитии медицины

Депутатов особо беспокоила ситуация в сфере здравоохранения — в частности, кадровый дефицит, подходы к подготовке специалистов этого профиля, наличие лекарств на фоне санкций и рост их стоимости . Михаил Мишустин заявил об особом контроле правительства за предельными ценами на медикаменты в РФ, и нарушений в этой сфере нет. Говоря о лекарственном обеспечении, он подчеркнул, что более 500 российских препаратов выпущено на рынок в 2023 году. При этом свыше 80% медикаментов в России из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) производится внутри страны . Кроме того, в РФ завершают исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Продолжительность жизни по итогам 2023 года даже превысила доковидные значения и достигла почти 73,5 года : такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России. К слову, профилактические осмотры в предыдущем году прошел каждый второй житель страны. При этом программа по борьбе с гепатитом С в прошлом году охватила свыше 45 тыс. человек.

— И теперь терапию ежегодно смогут проходить в два раза больше граждан. Это значит, что 100 тыс. [человек] будут получать лечение при этом тяжелейшем недуге, — сказал Михаил Мишустин.