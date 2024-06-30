Одной левой: как больше двигаться при медицинских ограничениях

Почти треть (31%) взрослых во всем мире — около 1,8 млрд человек — подвергаются рискам заболеваний из-за недостаточной физической активности. Об этом на днях сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, гиподинамия чаще наблюдается у женщин и людей старше 60 лет. Малоподвижный образ жизни может вызвать проблемы с сердцем и сосудами, диабет II типа, деменцию и другое. Однако многие не могут заниматься традиционными видами спорта и физкультурой из-за медицинских противопоказаний — например, при болезни суставов или повышенном артериальном давлении. В этом случае к выбору активностей нужно подходить осторожнее. «Известия» разбирались с экспертами, как больше двигаться, не усугубляя свое состояние.

Нужна ли физкультура при проблемах со здоровьем

Почти половина россиян (44%) не занимаются никаким спортом или занимаются им очень редко, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных в октябре 2023 года. Женщин среди них больше, чем мужчин (51% против 38%). Кроме того, о равнодушии к физкультуре чаще заявляли респонденты старше 45 лет.

В основном опрошенные, ведущие малоподвижный образ жизни, списывали это на нехватку времени на спорт (40%) или плохое состояние здоровья (36%). Причем второй ответ за последние 18 лет стал популярнее в два раза. В 2006 году проблемы с самочувствием отмечали только 18% респондентов. Иными словами, всё больше россиян с теми или иными заболеваниями отказываются от занятий физкультурой.

Но, по словам опрошенных «Известиями» врачей, абсолютных противопоказаний к физическим активностям нет ни у кого. В зависимости от заболеваний различаются лишь виды нагрузок и их интенсивность. Совсем избегать их не стоит.

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Даже в условиях ограничений подвижность играет критическую роль в поддержании здоровья и качества жизни, пояснил в беседе с изданием врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России Эйваз Шафиев.

— Она помогает улучшить сердечно-сосудистую систему, поддерживает мышечный тонус, улучшает психоэмоциональное состояние и способствует контролю веса. Однако важно уделить внимание выбору подходящих видов упражнений и соблюдению рекомендаций специалистов , — сказал доктор.

С ним соглашается врач спортивной медицины «К+31» Игорь Рудяков. По его словам, люди с теми или иными противопоказаниями, которые перестают заниматься спортом, чаще всего заблуждаются. А при некоторых состояниях без физкультуры не обойтись. Один из примеров — межпозвонковая грыжа диска в острой стадии.

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— Для нее важна физическая активность. Диск питается от кровеносной системы, а она хорошо питает, если пациент много двигается. В период обострения возникает отек, и наша задача — не спровоцировать ухудшение, но лежать на диване не надо. Даже в остром состоянии мы рекомендуем ходьбу, небольшие занятия на эллипсе, но ограничиваем силовые тренировки, бег, велосипед, — рассказал он «Известиям».

Еще одно распространенное заболевание, при котором противопоказана гиподинамия, — артроз, добавляет хирург, травматолог-ортопед, старший врач Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев. Причем проблемы с суставами, по его словам, в последнее время всё чаще возникают не только у пожилых, но и у молодых людей.

— Обычно страдают коленные и тазобедренные суставы. Адекватное лечение позволяет улучшить функциональность суставов и сохранить активность. В случае этого заболевания снижение физической активности может привести к ослаблению мышц, набору веса и появлению проблем с другими органами и системами организма, — подчеркнул доктор.

Какой вид спорта выбрать с учетом медицинских противопоказаний

Ограничения на занятия спортом и физкультурой обычно накладывают несколько групп заболеваний, отмечают медики. Самое очевидное — это травмы, ушибы и переломы, а также тяжелое течение любой болезни. В этом случае активность лучше на время приостановить и затем, с разрешения доктора, постепенно к ней вернуться , отметила в разговоре с «Известиями» невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

— Сроки возобновления занятий зависят от болезни. К примеру, после ангины или острого отита можно будет вернуться к тренировкам через месяц, после перелома костей — через три месяца, после сотрясения головного мозга — через 2–12 месяцев. Также на время придется отказаться от некоторых видов упражнений, связанных с подъемом веса, резкими нагрузками, переворотами, задержкой дыхания, — пояснила она.

К другим относятся болезни опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые, плохо контролируемая бронхиальная астма, проблемы с желудочно-кишечным трактом, хронические заболевания печени и других внутренних органов, травмы и опухоли мозга, глазного яблока, ушей, носа и горла, а также некоторые нервно-психические расстройства. К временному ограничению относится и беременность, если она протекает с осложнениями , добавила Демьяновская.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К безопасным видам спорта, по словам врачей, можно отнести плавание, бадминтон, спортивную ходьбу, беговые лыжи, йогу, пилатес, растяжку, некоторые танцы, велосипед, спортивные игры, цигун и им подобные . Аэробные умеренные нагрузки в целом считаются щадящими, отметила в беседе с изданием врач-кардиолог, заведующая отделением кардиологии и функциональной диагностики Скандинавского центра здоровья Юлия Морякова.

— Например, ходьба в умеренном или медленном темпе, примерно 60–80 шагов в минуту, плавание, велотренажер. Регулярные занятия в аэробном режиме улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Пациентам после перенесенного инсульта или операций рекомендованы простые ЛФК-тренировки с постепенным нарастанием нагрузки или плавание под контролем инструктора, — рассказала доктор.

Эйваз Шафиев добавил, что плавание и аквааэробика подойдут и людям с ожирением, которые могут испытывать сложности из-за повышенной нагрузки на суставы и сердечно-сосудистую систему.

— Водные виды спорта позволяют заниматься без чрезмерного давления на суставы и одновременно способствуют интенсивному сжиганию калорий. Также людям с лишним весом рекомендуется умеренная ходьба и велотренажер, которые могут быть адаптированы под индивидуальные возможности.

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Внимательно выбирать нагрузку нужно и при остеохондрозе, добавил врач, так как силовые упражнения и бег могут усугубить состояние.

— Вместо этого рекомендуются лечебная физкультура (ЛФК) и плавание, которые поддерживают движение суставов без излишней нагрузки на позвоночник. При заболеваниях суставов, таких как артроз, также необходимо избегать высокоударных нагрузок и предпочитать упражнения с низкой степенью воздействия, такие как йога, растяжка и упражнения на стабилизацию, — отметил Шафиев.

Занятия слабоинтенсивной йогой или пилатесом подойдут также для пожилых пациентов с заболеваниями суставов, напомнила Юлия Морякова.

Как избежать рисков и вовремя остановиться при занятиях спортом

Тем не менее не все виды даже щадящих активностей одинаково подходят людям с ограничениями. Например, с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше избегать даже умеренных нагрузок, а для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы важно уделить внимание контролю интенсивности упражнений и дыхательным практикам , отметил Эйваз Шафиев.

Его коллега Игорь Рудяков добавил, что нужно еще и правильно действовать, иначе эффект получится обратным.

— Та же йога может навредить, если мы пытаемся сделать неподходящие упражнения. И плавание тоже, если человек неправильно плавает. Это одна из самых частых проблем: когда человек приходит на прием и говорит, что у него болит спина, хотя он регулярно плавает. Важен принцип от простого к сложному. Если человек никогда не занимался спортом, пусть, например, гуляет на регулярной основе, — рассказал он.

Рудяков добавил, что важно подобрать индивидуальный вид спорта и заниматься постоянно: лучше 20 минут каждый день, чем два раза в неделю по два часа. При этом активность должна нравиться — заставлять себя не стоит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К занятиям физкультурой необходимо подготовиться, подчеркивают медики. Даже небольшая нагрузка, например легкая пробежка, может оказаться фатальной, «если человек не размял мышцы, организм испытывает общую усталость» , отмечает Михаил Рязанцев. Можно легко получить травму, растяжение связочного аппарата или даже перелом.

— Перед планируемой нагрузкой обязательно нужно размяться и сделать небольшую растяжку. А при появлении болевых ощущений, отека или ограничении подвижности рекомендовано обратиться к специалисту. Занятия спортом через боль могут привести к необратимым последствиям, — сказал он.

По словам Екатерины Демьяновской, любое изменение самочувствия — повод немедленно прекратить тренировку. Тревожными звонками могут стать, к примеру, тошнота или темнота и мушки перед глазами — такие симптомы говорят о резком падении или повышении артериального давления.

— Также нужно обратить внимание на побледнение лица. Это вегетативный симптом: так нервная система сигнализирует о том, что нагрузка слишком высока. Мышечные судороги тоже повод остановиться — они могут появиться при обезвоживании. Нельзя игнорировать и выраженную боль в мышцах и суставах, холодный пот и приступ паники.

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Они могут говорить о резком снижении содержания глюкозы в крови , — пояснила врач.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется превышать нагрузки — есть риск обострения, подчеркнула Юлия Морякова.

— При появлении чувства нехватки воздуха, удушья, давящих болей в груди, резкого головокружения, аритмичного сердцебиения стоит снизить темп выполнения упражнений или вовсе закончить тренировку. Затем важно получить консультацию у своего лечащего врача. Возможно, на данном этапе выполнение нагрузок показано строго под контролем врача ЛФК, — сказала она.

Общее правило одно, подчеркивают медики: если у человека есть травмы, проблемы с суставами, хронические заболевания и другие противопоказания, всегда можно спросить у лечащего врача, чем именно заняться. Совсем ничего не делать доктор не посоветует: даже при некоторых тяжелых болезнях необходимо движение. На первое время не помешает и профессиональный тренер, который покажет, как правильно выполнять те или иные упражнения. В конце концов, стоит просто прислушаться к себе: обычно организм быстро дает знать, от чего ему хорошо, а от чего плохо.