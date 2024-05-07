Удушающий прием: в Минздраве рассказали о борьбе с астмой в России

7 мая в мире отмечается День борьбы с астмой. По официальным данным, в России живет около 1,5 млн людей с этим заболеванием. Но в реальности их может быть почти в 10 раз больше — от 12 до 14 млн, говорит главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев. «Известия» выяснили, почему болезнь не всегда диагностируется, чем это опасно и как улучшить ситуацию.

Статистика и реальные цифры

По данным Минздрава, в России живет около 1,5 млн пациентов с бронхиальной астмой. Однако реальное число людей, страдающих этим заболеванием, гораздо выше. Согласно эпидемиологическим исследованиям, распространенность астмы среди взрослых составляет около 8%, а среди детей — 10%. Таким образом, общее число пациентов достигает 12-14 млн человек, рассказывает «Известиям» главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев.

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По словам Авдеева , разница между официальной статистикой и предполагаемым уровнем заболеваемости объясняется несколькими причинами. Одна из них — так называемые «легкие» пациенты, которые думают, что можно справиться с симптомами астмы своими силами, принимая лекарства по совету знакомых. Эти люди не обращаются к врачам, не имеют установленного диагноза «бронхиальная астма» и поэтому не учитываются в официальной статистике.

— Однако есть и другая проблема — низкая выявляемость астмы, которая связана с неправильной диагностикой заболевания врачами первичного звена, то есть терапевтами, педиатрами, врачами общей практики , — говорит профессор. — Бывают ситуации, когда пациент приходит к терапевту, а он почему-то считает, что ставить диагноз «бронхиальная астма» может только профильный специалист — пульмонолог или аллерголог. И вместо астмы врач ставит предварительный диагноз — «хронический бронхит».

При этом, отмечает главный внештатный пульмонолог Минздрава, выставляя неверный диагноз, сами врачи обычно понимают, что у человека именно астма. Она не считается болезнью со сложными для диагностики симптомами, пациенты почти всегда жалуются на одно и то же: спазмы и приступы удушья.

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В пользу того, что человек болеет именно бронхиальной астмой, могут говорить несколько факторов. К ним относятся наличие аллергии, присутствие симптомов заболевания с детского возраста, а также астма, выявленная у кого-то из родственников.

Проблемы диагностики

Типичная картина бронхиальной астмы обычно включает несколько симптомов. Это внезапное ухудшение состояния, приступы кашля и удушья, ощущение стеснения в груди и свистящее дыхание. Как правило, они больше выражены ночью или в ранние утренние часы.

— К развитию приступов могут приводить определенные триггеры. Например, пыль, контакт с животными, пыльца деревьев и трав. Все это хорошо известные факторы, — рассказывает Сергей Авдеев.

По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава, низкий уровень диагностики астмы влечет за собой серьезные последствия. Поскольку пациенты без официального диагноза не наблюдаются у врача, они не получают адекватной терапии, в связи с чем ухудшается их состояние и происходят частые обострения, во время которых человек «выпадает» из обычной жизни.

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— Такие приступы требуют оказания медицинской помощи — вызова «скорой» обращения к врачу, госпитализации. Таким образом, экономике наносится серьезный ущерб, которого можно было бы избежать при своевременной диагностике этого заболевания, — рассказывает собеседник «Известий».

Самое тяжелое последствие, которое может наступить из-за незнания диагноза — смерть пациента. Это случается не так часто (смертность от астмы составляет менее 1% от смертности от всех болезней органов дыхания), но в масштабах страны из-за не оказанной вовремя помощи ежегодно гибнут тысячи пациентов.

Решение проблемы

Для того, чтобы улучшить диагностику астмы и других заболеваний, в России активно применяются цифровые решения в рамках медицинских информационных систем. Сегодня в некоторых регионах страны уже запущены пилотные проекты по использованию таких решений, говорит Сергей Авдеев.

— С помощью них вся информация о состоянии пациента вводится в так называемую форму медицинской информационной системы (МИС) во время визита, либо анализируются уже имеющиеся данные пациентов. Иногда в эти же системы встроен искусственный интеллект, который учитывает типичную картину развития бронхиальной астмы, в частности возраст пациента, наличие аллергии, проявление симптомов в утренние или ночные часы и так далее. И сама по себе система, проанализировав медицинскую карту пациента, может дать врачу подсказку, — говорит собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

По его словам, такая практика будет актуальна в том числе, когда пациент обратится к терапевту с респираторными проблемами — кашлем, одышкой или удушьем. И в этот момент система даст врачу определенный алгоритм, что спросить у пациента, подскажет возможные диагнозы и предположит наличие бронхиальной астмы для более детального осмотра. Конечная постановка диагноза останется за специалистом.

Помимо того, добавляет главный внештатный пульмонолог Минздрава, МИС позволяют ретроспективно формировать базы данных (регистры и списки пациентов, у которых есть высокая вероятность наличия бронхиальной астмы) на основе данных, внесенных врачом ранее. Полученные регистры пациентов медицинские учреждения могут использовать для целенаправленного дообследования.

— Мы начали реализацию таких проектов в 2023 году. Было выбрано около 20 регионов. В дальнейшем мы планируем повсеместное внедрение подобных инструментов для того, чтобы повысить качество диагностики, улучшить работу терапевтов, врачей общей практики, педиатров. От этих врачей зависит многое: они должны первыми заподозрить бронхиальную астму, направить пациента к узкому специалисту или самостоятельно поставить диагноз, — отмечает Сергей Авдеев.

По его прогнозу, в будущем такие программы позволят улучшить диагностику в два-три раза, что существенно повлияет на процент диагностированных пациентов. Пока, опираясь на данные эпидемиологических исследований, можно говорить, что сейчас выявлена лишь одна восьмая часть пациентов с бронхиальной астмой.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— С помощью таких решений можно будет увеличить количество людей с официальным диагнозом «бронхиальная астма» минимум до 3 млн человек в ближайшем будущем. Пока у нас нет окончательных решений пилотных проектов, но есть первые результаты в регионах, и они обнадеживают, — заключает академик РАН.

Пути решения

Другим способом улучшить ситуацию с диагностикой и лечением бронхиальной астмы в России главный внештатный пульмонолог Минздрава называет работу над качественной функциональной диагностикой. Формально во многих поликлиниках есть функциональные кабинеты, в них стоят приборы для спирометрии — измерения объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Важно обучать медицинский персонал работать с этим оборудованием — этим занимается не всегда врач, часто медсестры, которые выполняют процедуру.

— Кроме того, большое значение имеет борьба с вредными привычками. Как ни странно, 30% больных с астмой — курильщики. Поэтому важно продолжать бороться с табакокурением, чтобы улучшить ситуацию с бронхиальной астмой, — говорит Сергей Авдеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Также, по его словам, важное значение для диагностики и назначения правильной терапии астмы имеет диспансеризация, то есть первичные осмотры, обследования пациента. Поэтому сегодня можно говорить о том, что изменения в организации здравоохранения, которые происходят в последнее время, в том числе цифровизация здравоохранения, действительно оказывают большое влияние на наши конечные результаты — выявляемость пациентов и качество их лечения.

— Поэтому ускорение внедрения цифровых платформ и проектов, направленных на диагностику и динамическое наблюдение пациентов, будет способствовать повышению эффективности и своевременности диагностики и лечения пациентов с бронхиальной астмой в России, — заключает собеседник «Известий».

Подробнее про аллергию и астму можно послушать в подкасте «Известий»«Давайте разберемся».