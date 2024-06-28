Путин поздравил выпускников школ и пожелал им реализовать свое призвание
Президент России Владимир Путин 28 июня обратился с поздравлением к выпускникам российских школ, отметив, что у них начинается абсолютно новый этап взрослой и самостоятельной жизни.
Как заметил глава государства, для выпускников самое главное — реализовать свое призвание и найти дело по душе.
«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами. <...> Самое главное — реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», — отмечено на сайте Кремля.
Он отметил, что прощаясь со школой, в первую очередь ученики говорят спасибо своим педагогам, которые всегда за них переживали, как за своих родных детей.
«Ваши учителя всегда будут восхищаться вашими успехами, а они обязательно будут благодаря тем качествам, которые у вас, уверен, есть: целеустремленность, настойчивость, стремление обретать новые знания и навыки, утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям, служить родной стране», — добавил глава государства.
Президент подчеркнул что главная опора в жизни каждого человека — это семья. И выразил уверенность, что каждый из выпускников продолжит самые лучшие семейные традиции своих предков, чтобы построить будущее, о котором сегодня мечтают все вчерашние школьники.
Ранее, 27 июня, звездные гости, приглашенные на главный выпускной страны «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, поделились с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего праздника. Так, писатель Александр Цыпкин назвал событие фантастическим. Певец Владимир Левкин рассказал, что «Алые паруса» проходили и в его юности, а также похвалил организаторов праздника.
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