Теракты в Махачкале и Дербенте планировались около месяца

Нападения террористов на православные храмы, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, которые произошли 23 июня, планировалось около месяца. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, этот вывод следует из информации, которую следователи получили, изучая переписки в смартфонах убитых террористов.

Также, по словам собеседника, в этой переписке содержались сведения, согласно которым цели атак боевиков были выбраны не спонтанно, а заранее спланированы, в частности, бандиты изначально намеревались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова.

В понедельник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в настоящее время в Дагестане ведется розыск пособников боевиков. Эту же информацию подтвердил и источник «Известий», близкий к правоохранительным органам.

«Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием. Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца. Сейчас прорабатывается вся база контактов нападавших, вплоть до того, кто и под какими их постами ставил лайки», ― отметил он.

По словам собеседника «Известий», следователи проверяется версия, что террористическая ячейка была сосредоточена в Сергокалинском районе и концентрировалась вокруг одного небольшого молельного дома.

Теракты произошли 23 июня в Махачкале и Дербенте. Его жертвами стали 15 сотрудников полиции и пять гражданских. В республике в воскресенье был введен режим контртеррористической операции (КТО). Позже силовики отчитались о ликвидации пятерых нападавших в Дербенте и Махачкале, а утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о завершении КТО.

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