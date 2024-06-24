Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) никак не связан с Украиной и ставит под удар европейский бизнес по благо идеологических догм Брюсселя. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС, опубликованном 24 июня в Telegram-канале.

Отмечается, что в 14-м пакете Европейский союз стал «бить по своим», решив, что европейский бизнес сможет выдержать новый удар без последствий. Страны — члены объединения ставят местных экономоператоров перед выбором — «кто не с нами, тот против нас», добавили в российском постпредстве.

«Очередной «пакет» стал наглядным подтверждением того, с каким остервенением, с каким самоубийственным фанатизмом есовцы ведут против нас экономическую войну», — говорится в сообщении.

Брюссель до момента урегулирования украинского конфликта хочет ввести как можно больше протекционистских и ограничительных мер, в том числе в отношении третьих стран, считают в представительстве. Для Евросоюза не имеет значения цена, которую он заплатит за стремление нанести ущерб РФ, однако «санкционный перегрев» может выйти из-под контроля и закончиться плохо для европейской экономики, заключили в ведомстве.

Ранее в этот день страны Евросоюза утвердили 14-й пакет санкций против России. В него входят ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. Уточняется, что этот запрет касается только реэкспорта в третьи страны через ЕС, а к импорту он не относится. Кроме того, новый список рестрикций включил в себя и компании из третьих стран, которые якобы содействуют РФ в обходе ограничений.

Как отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко, ЕС пошел по пути политической, экономической и военной эскалации, введя новый пакет санкций. Дипломат подчеркнул, что объединение, принимая новые ограничения, не считается с последствиями для своей экономики и вредом для благополучия своих граждан. Грушко добавил, что Россия уже справилась с влиянием рестрикций ЕС и ее экономика растет.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.