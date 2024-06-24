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Путин и Токаев подчеркнули готовность наращивать борьбу с терроризмом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия и Казахстан готовы усиливать совместную борьбу против терроризма. Об этом российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявили во время телефонного разговора 24 июня.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане», — говорится в официальном сообщении Кремля на его сайте.

Токаев также решительно осудил ракетный удар по Севастополю, из-за которого погибли и пострадали мирные люди. Путин поблагодарил казахстанского коллегу за слова поддержки. Два лидера подчеркнули, что готовы расширять свое сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Помимо этого, президент России рассказал об итогах своих визитов в КНДР 18–19 июня и во Вьетнам 19–20 июня. Также обсуждалось продолжение сотрудничества Москвы и Астаны в энергетической сфере.

Президенты России и Казахстана договорились продолжать личные контакты, в том числе и в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Астане 3–4 июля.

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Накануне, 23 июня, боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия. Также был обстрелян пост ДПС в Махачкале. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В республике ввели режим контртеррористической операции, 24 июня она была завершена.

В результате терактов погибли 19 человек, 15 из них — сотрудники правоохранительных органов. В связи с нападением в регионе объявили трехдневный траур. Всего были ликвидированы пятеро боевиков: в Дербенте двое, в Махачкале — трое. Сейчас в Дагестане продолжается розыск пособников террористов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю накануне, 23 июня. В результате погибли четыре человека, 153 пострадали. Атака была совершена с использованием американских ракет ATACMS. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным, после удара украинских боевиков в больницах остаются 79 человек. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ведомство считает, что в первую очередь ответственность за эту атаку несет Вашингтон.

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