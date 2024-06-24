Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за терактов в Дагестане, сообщил 24 июня Telegram-канал «Пул первого».
«Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане», — приводятся слова белорусского лидера.
Лукашенко выразил уверенность, что всех виновных в совершении этого тяжкого преступления установят и привлекут к заслуженной ответственности.
Он пожелал родным и близких погибших мужества и стойкости, чтобы пережить утрату, а также скорейшего восстановления пострадавшим.
Накануне, 23 июня, боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия. Также был обстрелян пост ДПС в Махачкале. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В республике ввели режим контртеррористической операции, 24 июня он был завершен.
В результате терактов погибли 19 человек, из которых 15 — сотрудники правоохранительных органов. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением. Всего были нейтрализованы пятеро боевиков: в Дербенте двое, в Махачкале трое. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов. Председатель СК РФ Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане.
Соболезнования близким погибших и слова осуждения терроризма выразили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, представитель МИД КНР Мао Нин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.