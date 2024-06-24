Токаев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с атаками в Дагестане в ночь на 23 июня. Он предложил возможность содействия в проведении расследования и осудил теракты. Об этом сообщила его пресс-служба 24 июня.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Токаев также указал на возможность содействия по линии силовиков в проведении оперативно-розыскной деятельности. Он также высказал решительное осуждение «этого античеловеческого деяния» и выступил за развитие сотрудничества между странами в борьбе с терроризмом под эгидой таких авторитетных международных организаций, как ООН и ШОС.

Вечером 23 июня неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, после они скрылись на белом Volkswagen Polo. Также был обстрелян пост ДПС.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Помимо этого, в республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

К настоящему моменту в Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. По последним данным, при терактах погибли 15 сотрудников полиции, также есть жертвы среди мирного населения.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал оказать помощь семьям пострадавших при теракте. Также в Дагестане открыли горячую линию по оказанию помощи пострадавшим.

Кроме того, в городе до особого распоряжения отменили все развлекательные мероприятия. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением боевиков.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о нейтрализации пяти боевиков в Дагестане: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое боевиков. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.

В свою очередь, патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане и заявил, что их целью было разрушить межрелигиозный мир и согласие внутри общества. Он также выразил надежду, что органы правопорядка и специальные ведомства приложат необходимые усилия для скорейшего и полного раскрытия данного преступления и что виновные неотвратимо понесут заслуженное наказание.