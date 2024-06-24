Молдавский депутат опасается, что Санду может пойти на обострение в Приднестровье

Ситуация вокруг Приднестровья вызывает опасения в оппозиционной среде Молдавии, поскольку милитаризация республики со стороны НАТО создает понимание, что страну готовят к возможному военному конфликту, сказал в интервью «Известиям» депутат от Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Богдан Цырдя.

«Недавно представители объединенной контрольной комиссии заявили, что вдоль линии безопасности в Приднестровье проходит полет дронов, беспилотников, замечено передвижение тяжелого вооружения, проходят военные учения вблизи зоны безопасности. Более того, модернизируется военный полигон в Бульбоаке, строится военная база в Бачой, модернизируется военный аэродром в Маркулештах. В прошлом году мы закрыли пять вузов — якобы нет денег, зато купили один радар за 300 млн лей, то есть €15 млн, второй радар за €20 млн, третий радар хотим купить, увеличили военный бюджет в пять раз за три года», — говорит депутат.

По его словам, Кишинев уже пошел на обострение отношений, а взаимные упреки и обвинения от Молдавии к Приднестровью и наоборот вызывают опасения дальнейшей дестабилизации отношений.

«Поэтому мы очень обеспокоены тем, что происходит вокруг Приднестровья. И Игорь Додон, и не только он, неоднократно заявляли: Майя Санду практически готовится к войне. Многие эксперты-политологи боятся, что на Санду идет большое давление, чтобы в определенный момент, когда у Украины будут проблемы, попытаться в Приднестровье как-то взорвать ситуацию — открыть второй фронт или еще что-то в этом роде», — считает Цырдя.

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«Когда у Украины будут проблемы, попытаются взорвать ситуацию в Приднестровье»