Неизвестные в Махачкале обстреляли пост ДПС

В Махачкале на улице Ермошкина неизвестные открыли огонь по посту ДПС, ранен один сотрудник. Об этом 23 июня сообщило МВД России по Республике Дагестан.

«В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. По предварительной информации, один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В городе объявлен план «Перехват», личности злоумышленников пока устанавливаются.

Ранее в этот день Главное управление МВД по Дагестану сообщило, что неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Преступники открыли огонь из автоматического оружия, а после скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Один полицейский погиб, еще один ранен. Также в Сети появилось видео, предположительно, с места нападения.