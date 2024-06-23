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США опровергли заявления хуситов об успешном нападении на авианосец

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Фото: Global Look Press/samah Yahya
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Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) 22 июня опровергло заявления йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» об успешном нападении на авианосец Dwight D. Eisenhower в Красном море.

«Недавние заявления об успешной атаке сил хуситов на авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) категорически ложны», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, по информации CENTCOM, поддерживаемые Ираном хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты (ASBM) с территории Йемена в Аденский залив.

«Ни США, ни коалиция, ни торговые суда не сообщили о пострадавших или значительном ущербе», — добавили в центральном командовании.

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Ранее, 22 июня, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Пентагона опровергло информацию о ракетном ударе хуситов по авианосцу. Позднее телеканал NBC News сообщил, что американский атомный авианосец Dwight Eisenhower получил приказ покинуть Красное море.

В тот же день CENTCOM подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем Dwight Eisenhower. Отмечалось, что его заменит авианосец Theodore Roosevelt.

До этого, 14 июня, американские военные уничтожили два патрульных катера йеменских хуситов в Красном море и успешно перехватили один датчик системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, командование доложило о ликвидации одного морского надводного дрона (USV) хуситов и двух патрульных катеров в Красном море.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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