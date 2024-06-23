США опровергли заявления хуситов об успешном нападении на авианосец
Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) 22 июня опровергло заявления йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» об успешном нападении на авианосец Dwight D. Eisenhower в Красном море.
«Недавние заявления об успешной атаке сил хуситов на авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) категорически ложны», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).
Кроме того, по информации CENTCOM, поддерживаемые Ираном хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты (ASBM) с территории Йемена в Аденский залив.
«Ни США, ни коалиция, ни торговые суда не сообщили о пострадавших или значительном ущербе», — добавили в центральном командовании.
Ранее, 22 июня, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Пентагона опровергло информацию о ракетном ударе хуситов по авианосцу. Позднее телеканал NBC News сообщил, что американский атомный авианосец Dwight Eisenhower получил приказ покинуть Красное море.
В тот же день CENTCOM подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем Dwight Eisenhower. Отмечалось, что его заменит авианосец Theodore Roosevelt.
До этого, 14 июня, американские военные уничтожили два патрульных катера йеменских хуситов в Красном море и успешно перехватили один датчик системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, командование доложило о ликвидации одного морского надводного дрона (USV) хуситов и двух патрульных катеров в Красном море.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.