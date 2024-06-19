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В Курской области за день ликвидировано 37 дронов ВСУ в приграничных районах

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Фото: РИА Новости
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В течение дня в приграничных районах Курской области было ликвидировано и обезврежено 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 37 украинских дронов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Смирнов отметил, что за сегодняшний день поселок Теткино многократно подвергался атаке со стороны украинских боевиков. Повреждения получили пять домовладений и продовольственный магазин. Кроме того, ВСУ атаковали пожарную машину, когда специалисты занимались ликвидацией возгорания в жилом доме после сброса с украинского коптера.

Помимо этого, добавил врио губернатора Курской области, в течение дня неоднократно обстреливались поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, хутор Отруба Глушковского района, деревня Успеновка и село Гордеевка Кореневского района, а также два села Николаево-Дарьино и Горналь, хутор Олешня Суджанского района. Пострадавших в этих населенных пунктах не было.

По словам Смирнова, в селе Гордеевка, деревнях Успеновке и Викторовке, селе Троицкое Кореневского района было нарушено электроснабжение в результате атаки беспилотника ВСУ. На данный момент свет был восстановлен в селе Троицкое. Оставшиеся ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка, добавил он.

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Ранее в этот день Смирнов сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над Курской областью. Также он рассказал, что ранее в этот день в поселке Теткино Глушковского района коптер ВСУ атаковал легковой автомобиль, в котором находился местный житель.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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