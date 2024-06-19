Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по подконтрольному им селу Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 19 июня, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко предположил, что обстрел ВСУ мог быть как «дружественным огнем» и ошибкой в расчетах артиллеристов, так и целенаправленным ударом в целях дискредитации российских военнослужащих.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар по временно подконтрольному им населенному пункту ЛНР. Со стороны украинских боевиков зафиксирован удар по оккупированному населенному пункту Невское с применением РСЗО 122 миллиметра. Огонь велся из БМ-21 «Град», было использовано не менее 40 боеприпасов», — рассказал Марочко в интервью «РИА Новости».

Ранее, 27 марта, подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщал, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины нанесла ракетные удары по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты. На место удара прибыли спасательные службы и выехали сотрудники СБУ для сокрытия следов ошибки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.