Кинолог рассказал, как отучить собаку бросаться на автомобили

Некоторые собаководы на прогулках сталкиваются с излишним вниманием питомца к автомобилям. Летом к ним могут добавиться велосипедисты и люди на электросамокатах или скейтах. Увидев движущуюся машину или человека на самокате, собака пытается сорваться и догнать их, в итоге выгул может закончиться травмой. О том, что делать в таких ситуациях, 19 июня «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если собака кидается на автомобили или стремится догнать человека на электросамокате, прогулка превратиться в тренировку для собаковода: ему все время придется сдерживать или тянуть питомца. Эта пагубная привычка опасна для собаки и окружающих. Водитель может резко остановиться, создав аварийную ситуацию, не говоря о том, что питомец может угодить под колеса автомобиля, велосипеда или электросамоката. Наказаниями проблему не решить, разберитесь, почему собака так себя ведет, возможная причина — отсутствие воспитания, а не бесстрашие собаки», — заявил он.

Если обратиться к предкам собак, то для них догнать движущийся объект — видотипичное поведение, они выживали за счет преследования добычи. Кто быстрее, тот и выжил. Но у одомашненной собаки нет нужды в том, чтобы добывать себе пищу путем преследования, поэтому такое поведение нужно корректировать, рассказал эксперт.

«Собаку может напугать движущийся объект или звук, который этот объект издает. Также активные и легковозбудимые собаки кидаются на машины или велосипедистов для того, чтобы избавиться от напряжения. Подобная реакция характерна и для тех собак, которые только попали в городскую среду, любые незнакомые предметы могут пугать животное», — сказал он.

Не стоит забывать и о том, что питомец может быть просто плохо воспитан, в этом случае о спокойных прогулках стоит забыть, добавил Голубев.

По словам кинолога, надо начинать последовательную работу с изучения команд «Нельзя!» и «Ко мне!». С их помощью можно остановить нежелательное поведение и быстро подозвать любимца к себе в случае опасности.

Как обучить команде «Нельзя!»: в момент, когда собака ведет себя плохо, строгим голосом скомандуйте «Нельзя!», если собака не реагирует, добавьте рывок поводка. Как только питомец прекратил нежелательное действие, похвалите и угостите лакомством. Постепенно у любимца возникнет ассоциация с командой.

Как обучить команде «Ко мне!»: на прогулке подзывайте собаку с помощью клички и команды «Ко мне!» (сначала называете имя, затем команду). Когда собака обратит внимание, протяните лакомство в ладони. Собака подойдет, чтобы угоститься. Выполняйте это упражнение несколько раз в течение прогулки. Ни в коем случае не используйте эту команду, чтобы наказать собаку, например, она подняла что-то с земли, и вы скомандовали «Ко мне!» и затем ругаете питомца. Это закрепит плохую ассоциацию с данной командой, и собака может перестать к вам подходить.

«Когда собака отлично выучила команды, начните их применять в жизни. Как только питомец хочет броситься на машину или велосипедиста, скомандуйте «Нельзя!», а затем «Ко мне!», чтобы поощрить любимца за правильное поведение. Постепенно вы отучите его от пагубной привычки. Но если такая реакция на движущиеся предметы связана с перевозбуждением, важно минимизировать его перед прогулкой. Не выходите гулять до тех пор, пока собака не успокоится у двери. Работайте с тем, чтобы питомец мог спокойно гулять на провисшем поводке, добавляйте в прогулку активные и интеллектуальные игры, чтобы занять собаку и помочь ей справиться с напряжением», — заключил эксперт.

5 июня преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала «Известиям», как помочь собаке, если она боится грозы.

Самая правильная линия поведения — не обращать внимания или постараться отвлечь собаку, переключить ее внимание. Нужны простые и привычные команды «лежать», «стоять», «место», «идем» (если вы находитесь на улице).