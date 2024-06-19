Реклама
Прямой эфир
Политика
Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Общество
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мир
Посол Эстонии заявила о готовности Таллина обсудить отправку войск на Украину
Авто
Chery анонсировала обновленный Tiggo 7 Pro Max для России
Авто
Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит 10 тыс. авто к июлю
Происшествия
В Москве иностранец потушил свечи в церкви и напал на прихожанку
Общество
В МВД сообщили о высылке из РФ более 30 тыс. иностранцев с начала 2024 года
Общество
В России рекомендовали признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
Общество
В Кузбассе задержан подозреваемый в гибели девочки, чье тело нашли в колодце
Общество
В Госдуме призвали запретить гражданам некоторых стран усыновлять детей из РФ
Мир
Встречу представителей Белого дома и Израиля отменили после заявления Нетаньяху
Мир
Путин восхитился преображением Пхеньяна за последние 24 года
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании в конце недели
Политика
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе завершились в Пхеньяне
Мир
Ким Чен Ын заявил о «новом расцвете» отношений между РФ и КНДР
Политика
Путин выразил уверенность в продуктивности переговоров с председателем КНДР
Мир
Путин высоко оценил поддержку КНДР политики России

Кинолог рассказал, как отучить собаку бросаться на автомобили

Голубев: отучить собаку бросаться на авто помогут команды «Нельзя!» и «Ко мне!»
0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые собаководы на прогулках сталкиваются с излишним вниманием питомца к автомобилям. Летом к ним могут добавиться велосипедисты и люди на электросамокатах или скейтах. Увидев движущуюся машину или человека на самокате, собака пытается сорваться и догнать их, в итоге выгул может закончиться травмой. О том, что делать в таких ситуациях, 19 июня «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если собака кидается на автомобили или стремится догнать человека на электросамокате, прогулка превратиться в тренировку для собаковода: ему все время придется сдерживать или тянуть питомца. Эта пагубная привычка опасна для собаки и окружающих. Водитель может резко остановиться, создав аварийную ситуацию, не говоря о том, что питомец может угодить под колеса автомобиля, велосипеда или электросамоката. Наказаниями проблему не решить, разберитесь, почему собака так себя ведет, возможная причина — отсутствие воспитания, а не бесстрашие собаки», — заявил он.

Если обратиться к предкам собак, то для них догнать движущийся объект — видотипичное поведение, они выживали за счет преследования добычи. Кто быстрее, тот и выжил. Но у одомашненной собаки нет нужды в том, чтобы добывать себе пищу путем преследования, поэтому такое поведение нужно корректировать, рассказал эксперт.

«Собаку может напугать движущийся объект или звук, который этот объект издает. Также активные и легковозбудимые собаки кидаются на машины или велосипедистов для того, чтобы избавиться от напряжения. Подобная реакция характерна и для тех собак, которые только попали в городскую среду, любые незнакомые предметы могут пугать животное», — сказал он.

Не стоит забывать и о том, что питомец может быть просто плохо воспитан, в этом случае о спокойных прогулках стоит забыть, добавил Голубев.

«Доктора убеждали меня остановить съемки немедленно»
Актер и продюсер ​​​​​​​Марк Уолберг — об отношении к травмам, шведском акценте и своих многочисленных собаках

По словам кинолога, надо начинать последовательную работу с изучения команд «Нельзя!» и «Ко мне!». С их помощью можно остановить нежелательное поведение и быстро подозвать любимца к себе в случае опасности.

Как обучить команде «Нельзя!»: в момент, когда собака ведет себя плохо, строгим голосом скомандуйте «Нельзя!», если собака не реагирует, добавьте рывок поводка. Как только питомец прекратил нежелательное действие, похвалите и угостите лакомством. Постепенно у любимца возникнет ассоциация с командой.

Как обучить команде «Ко мне!»: на прогулке подзывайте собаку с помощью клички и команды «Ко мне!» (сначала называете имя, затем команду). Когда собака обратит внимание, протяните лакомство в ладони. Собака подойдет, чтобы угоститься. Выполняйте это упражнение несколько раз в течение прогулки. Ни в коем случае не используйте эту команду, чтобы наказать собаку, например, она подняла что-то с земли, и вы скомандовали «Ко мне!» и затем ругаете питомца. Это закрепит плохую ассоциацию с данной командой, и собака может перестать к вам подходить.

«Когда собака отлично выучила команды, начните их применять в жизни. Как только питомец хочет броситься на машину или велосипедиста, скомандуйте «Нельзя!», а затем «Ко мне!», чтобы поощрить любимца за правильное поведение. Постепенно вы отучите его от пагубной привычки. Но если такая реакция на движущиеся предметы связана с перевозбуждением, важно минимизировать его перед прогулкой. Не выходите гулять до тех пор, пока собака не успокоится у двери. Работайте с тем, чтобы питомец мог спокойно гулять на провисшем поводке, добавляйте в прогулку активные и интеллектуальные игры, чтобы занять собаку и помочь ей справиться с напряжением», — заключил эксперт.

5 июня преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала «Известиям», как помочь собаке, если она боится грозы.

Самая правильная линия поведения — не обращать внимания или постараться отвлечь собаку, переключить ее внимание. Нужны простые и привычные команды «лежать», «стоять», «место», «идем» (если вы находитесь на улице).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024