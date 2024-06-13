Эксперт назвал новые санкции США против РФ губительными для Запада

Введение вторичных санкций приведет к дальнейшей изоляции США и Запада в целом. Об этом 13 июня рассказал в беседе с «Известиями» политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Я думаю, что глобальный рынок в большинстве своем найдет другие способы снизить свою зависимость от доллара», — заявил он, предполагая, что доверие к США в будущем ухудшится, вследствие чего мировой финансовый рынок потерпит спад.

При этом, по мнению Расмуссена, из-за антироссийских санкций больше всех пострадает Европа, ведь из-за текущей ситуации цены там вырастут еще больше.



«Мне действительно жаль Европу. Запад по-прежнему лжет общественности по поводу российско-украинского конфликта. Они не хотят признавать, что экономика России на самом деле лучше, чем раньше», — сообщил политолог.

Он убежден, что прекращение проведения торгов долларом и евро на Мосбирже не окажет никакого влияния на российскую экономику.

Ранее, 12 июня, США ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. Под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, а также «Казанское ОКБ», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и другие.

В связи с этим Московская биржа выступила с заявлением, что с 13 июня прекратит проводить торги долларом и евро из-за санкций.

В ответ на введенные санкции Центробанк РФ заявил, что россияне и российские компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, несмотря на очередные ограничения США.

В этот же день экономист Андрей Бархота рассказал о подготовке РФ к санкциям США против Мосбиржи. Эксперт сообщил, что Мосбиржа и ее дочерние предприятия, а также другие участники финансового рынка получили письма, в которых советовалось снизить валютную позицию и объемы валюты как в операциях, так и на балансе.

Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.