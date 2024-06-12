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Политолог указал на осознание генсеком ООН бесполезности саммита по Украине

Политолог Безпалько: генсек ООН не верит в эффективность саммита по Украине
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Фото: REUTERS/David Dee Delgado
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Все осознают незначительность мирного саммита по Украине в швейцарском городе Бюргеншток, в том числе и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, поэтому он отказался в ней участвовать. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 12 июня выразил политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Очевидно, это связано с маломасштабностью и незначительностью данного мероприятия. <…> Никто не верит в эффективность этого мероприятия», — сказал политолог.

Безпалько отметил, что мирный саммит по Украине проводится потому, что некоторые представители международного сообщества всё же согласились на него поехать. При этом уже сейчас ясно, что никакого заметного эффекта эта конференция не даст, потому что множество государств, играющих важную роль на мировой арене, например, Китай и Саудовская Аравия, не планируют на ней присутствовать. Кроме того, вице-президент США Камала Харрис и советник президента страны Джо Байдена Джейк Салливан, которые представят Вашингтон на этом мероприятии — менее значимые лица, чем сам американский лидер, который в Бюргеншток не поедет.

Политолог напомнил, что на саммите в Швейцарии не будет России, поэтому обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта там попросту бесполезно. По его словам, это мероприятие провалилось еще до своего начала.

Украинский «саммит мира» в Швейцарии ожидает фиаско. И вот почему

Ранее в это день генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что не посетит мирную конференцию по Украине из-за личных обязательств. Он обратил внимание, что это решение не имеет политического значения. Гутерриш добавил, что делегация ООН примет участие в этом мероприятии и будет играть там роль международного наблюдателя.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Кроме Саудовской Аравии и Китая, от участия в саммите отказался ряд стран, в частности Бразилия, Мексика и Камбоджа.

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент России Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от диалога, в отличие от Украины. По его словам, Москва следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями», в свою очередь, заявил, что саммит является пустым времяпрепровождением.

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