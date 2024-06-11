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Сюжет:

Пленный рассказал об исчезновении западной помощи на пути к ВСУ

Пленный: выделяемое Западом оружие и боеприпасы не доходят до солдат ВСУ
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Вооружение, предоставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада, не доходит до простых солдат. Об этом заявил украинский военнопленный Александр Журавель с позывным Манюня в интервью «РИА Новости» во вторник, 11 июня.

«По поводу, кстати, помощи, траншей США и прочее, то есть тоже странная вообще тема. Потому что говорят: «Вот нам дали!» Дали что-то, да? Но у нас, если начинаешь спрашивать артиллеристов даже банально или кого-либо, они говорят: «Да у нас по два снаряда выпускаем. Там и тот по одному…» То есть постоянно говорят — то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это вообще. И давали ли вообще», — сообщил пленный.

По его мнению, солдат украинской армии обманывают, и, возможно, эта ложь покрывает собой значительные различия между тем, что сообщается о западной поддержке, и тем, что имеется в рядах ВСУ в действительности.

Александр Журавель служил в ВСУ огнеметчиком, но сдался в плен 25 мая 2024 года.

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Ранее, 28 мая, вице-премьер Испании, лидер левого блока Sumar Йоланда Диас выразила недовольство тем, что вопрос военной помощи Украине является «непрозрачным». Она заверила, что Sumar дважды запрашивала информацию о масштабах военной помощи Киеву, о реальной сумме которой члены коалиционного правительства в итоге узнали из СМИ.

До этого, 22 апреля, депутат бундестага Евгений Шмидт от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» предложил направить на Украину специальную комиссию по надзору над поставками военной и другой помощи. Он отметил, что Украина довольно коррумпированная страна и есть опасения по поводу того, куда именно уходят средства, предоставленные Берлином.

Перед этим, 23 февраля, инспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил, что ведомство расследует десятки уголовных дел по нарушениям США в поставках вооружения на Украину. Среди них есть мошенничество при закупках, подмена продуктов, кражи, коррупция и использование не по назначению.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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