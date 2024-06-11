В Китае заявили о неминуемом ответе РФ на удары по территории страны

Москва может активно и решительно отреагировать на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России. Об этом в понедельник, 10 июня, пишет китайская газета Global Times.

По мнению издания, действия Украины — попытка переломить ситуацию на поле боя и продемонстрировать доверие США и Европе в преддверии саммита в Швейцарии. Так Киев пытается получить больше поддержки, пишет издание.

Как уточнили авторы материала, против Украины могут задействовать сочетание дипломатических и военных средств.

«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — говорится в материале.

Ранее, 9 июня, советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что украинская армия уже воспользовалась разрешением Вашингтона наносить удары по территориям РФ переданным США оружием. По его мнению, принятое Вашингтоном решение является проявлением «здравого смысла» на наступления российской армии на харьковском направлении.

8 июня отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что президент США Джо Байден, разрешивший Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, создает риск ядерной эскалации. Министр обороны Австрии Клаудия Таннер поддержала его, отметив, что разрешение США, Франции и Германии наносить удары по территории России западным оружием перешло красную черту.

До этого, 6 июня, Байден указал, что решение одобрить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ американским оружием может втянуть Запад в конфликт, однако такое развитие событий маловероятно. В интервью американскому телеканалу ABC News он заявил, что США не разрешат бить ВСУ американским оружием по Москве или Кремлю. По его словам, оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.

5 июня на полях Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину таким же образом или асимметрично. Также глава государства отметил, что украинские военные не могут самостоятельно распоряжаться высокоточным западным оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.