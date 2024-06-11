В Черном море были найдены фрагменты древнего сооружения

Археологами были найдены фрагменты древнего сооружения, предположительно, средневекового периода и античные амфоры у побережья Абхазии. Об этом 11 июня сообщили «РИА Новости».

Учеными Института востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Абхазского государственного музея было проведено исследование в рамках крупного проекта по изучению истории мореплавания, судостроения и морской торговли в регионе Большого Средиземноморья в древности и средневековье.

С привлечением водолазов археологи обследовали акваторию городов Гудаута и Сухум (Республика Абхазия). Наиболее интересная находка была сделана в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки.



«В этом районе на глубине 2,4 м мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика», — сообщил кандидат исторических наук, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

Помимо этого, в акватории археологи обнаружили сосуды антично-средневекового периодов. Например, на глубине 48-50 м на удалении 4,5-5 км от берега была найдена амфора, которая, скорее всего, входила в груз корабля, потерпевшего кораблекрушение.



По словам Лебединского, в ходе экспедиции удалось выявить 11 потенциально интересных подводных объектов, которые ученые продолжат исследовать.

Ранее, 9 июня, портал Arkeonews сообщил об обнаружении в мавзолее императора династии Цинь 16 т сокровищ. В гробу обнаружили очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6 тыс. бронзовых монет.