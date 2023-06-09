Египетская с синим: ученые раскрыли тайну древнейшего красителя

Российские ученые обнаружили древний царский ремесленный комплекс, в котором производили первый в истории искусственный краситель — египетский синий. Специалистам удалось воссоздать технологию его изготовления . Пигмент использовали для настенной живописи и виньеток на папирусе, им украшали статуи царей и богов, из него делали небольшие бытовые предметы, фигурки и амулеты. Сейчас же краска с историей открывает новые возможности перед криминалистами — она подходит для обнаружения отпечатков пальцев даже в тех случаях, когда они оставлены на темной поверхности.

Царское дело

Ученым во время экспедиции Центра египтологических исследований РАН под руководством доктора исторических наук Галины Беловой при непосредственной поддержке государственной корпорации «Ростех» удалось обнаружить древнейший царский ремесленный комплекс, расположенный в окрестностях археологического памятника Ком-Туман недалеко от Каира в Египте. В 2015 году на Ком-Тумане было найдено историческое ядро древнего Мемфиса — первой столицы египетского государства и крупнейшего города, основанного около 3000 года до н.э. и заселенного вплоть до первых веков н.э.

Трудившиеся в открытых мастерских выполняли заказы фараона и его свиты, часть которых была направлена на получение коммерческой выгоды. В помещениях производили ценные товары, изготовление и распространение которых было прерогативой царской администрации и приносило казне огромный доход. К таким товарам относились стекло и искусственные пигменты, прежде всего краситель синего цвета, так называемый египетский синий. Это самый древний искусственный пигмент, стоимость которого на тогдашнем рынке приравнивалась к стоимости золота .

— Находка производственного комплекса позволяет в значительной мере дополнить существующие представления о древнеегипетских ремесленных производствах. До настоящего времени основным источником знаний о производстве египетского синего было сочинение римского архитектора Витрувия , где он, в частности, описал процесс создания этого пигмента, — рассказала «Известиям» руководитель экспедиции Галина Белова.

Фото: пресс-служба Ростеха Общий вид мастерских

В результате изучения мемфисских мастерских становится очевидно, что т ехнология изготовления искусственных красителей была значительно более сложной и имела несколько вариаций, это могло быть связано с тем, для чего в дальнейшем собирались использовать пигменты , рассказала она. Кроме того, обнаружена сложная производственная цепочка, в ходе которой отходы (например, раковины морских моллюсков, вырабатывавших драгоценный пурпур) становились сырьем для других ремесленных процессов . Эта цепочка связывала различные регионы Средиземноморья и могла функционировать благодаря отлаженным торговым связям, считают египтологи.

Раскопалась синева

Египетский синий, который производили мастера в Мемфисе, использовали как пигмент для настенной живописи и виньеток на папирусе, им украшали статуи царей и богов, из него делали небольшие бытовые предметы, фигурки и амулеты , рассказали в Центре египтологических исследований РАН. Примечательно, что этот краситель востребован и сейчас.

— Египетский синий используется многими современными художниками . Кроме того, в результате изучения древних предметов, украшенных красками на основе этого пигмента, оказалось, что это вещество способно излучать свет в инфракрасном диапазоне. Благодаря такой особенности египетский синий стал востребован в криминалистике: с его помощью можно выявлять отпечатки пальцев и иные следы на самых разнообразных поверхностях, при этом рисунок получается более четким, чем при работе с обычными материалами , — рассказал специалист ЦЕИ РАН по древнеегипетским производствам Сергей Иванов.

Рабочий момент — начало расчистки придворцовой территории Фото: пресс-служба Ростеха

По его словам, на сегодняшний день проведено множество экспериментов по реконструкции древней технологии производства египетского синего. Полученное вещество по составу и основным характеристиками в целом идентично древнему пигменту , однако уверенности в том, что сам процесс производства полностью соответствует древним технологиями, пока нет.

Экспедиция дала возможность понять, что в отличие от изделий из фаянса, изготовление которого не требовало специальных навыков и могло проходить в домашних условиях, процесс варки стекла и египетского синего был значительно более трудоемким . Помимо умения подбирать нужное сырье, мастерам требовалась специальная посуда и многокамерные печи, где можно было контролировать температурный режим . Люди, занятые в таком производстве, должны были обладать большим опытом, поскольку малейшее изменение рецептуры состава или неподходящий температурный режим могли вызвать необратимые изменения цвета и иных качеств материала, что приводило к отбраковке целых партий готовой продукции .

Египетский синий пользовался огромным спросом и за пределами государства, его в больших количества экспортировали во многие страны тогдашнего древнего мира . В частности, во времена персидского владычества ахеменидские правители экспортировали большое количество этого пигмента для украшения своих резиденций в Персии.

Фото: пресс-служба Ростеха Небольшой сосуд для производства пробной порции пигмента

Отпечатки Тутанхамона

Как сообщили «Известиям» в «Ростехе», исследования древних памятников архитектуры продолжаются.

— Египет и Россия — давние партнеры, — сказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко. — Мы реализуем совместные торгово-экономические проекты, взаимодействуем в других сферах. В том числе с 2017 года при нашей поддержке идут археологические раскопки на территории Египта. За шесть лет группа российских ученых из Центра египтологических исследований РАН сделала более десятка интереснейших открытий. Проект важен с культурной, исторической, научной точки зрения и свидетельствует о развитии отношений двух стран .

Сделанное же сейчас открытие древней технологии производства египетского синего — большое достижение , считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Светлана Малых.

— Я занимаюсь аналогичными проблемами, связанными с древнеегипетской керамикой. И по моему мнению, эта находка не менее ценная, чем гробница Тутанхамона . Это громкие слова, но для тех, кто занимается изучением ремесел и повседневной жизни, найти такую мастерскую — великая удача. Мы очень мало знаем о том, как что-то делалось, и когда находят мастерские — это новый шаг в науке . Египетский синий применялся для росписи, для глазуровки фаянса, для стенной росписи. Его еще называют голубая фритта, — сказала она «Известиям».

Фото: пресс-служба Ростеха Образцы готовой продукции — искусственных пигментов

Что касается криминалистики, то для нее открытие египетского синего не менее ценно , отметил профессор кафедры судебной медицины Сеченовского университета Максим Кислов.

— Его не так давно обнаружили. Иностранные коллеги его сейчас применяют в научных целях, чтобы находить более сложные отпечатки пальцев, так как он имеет свой спектр свечения , — сказал эксперт. — В России мы пользуемся обычным черным порошком. Если поверхность темная, то он не дает увидеть отпечаток пальца. Египетский синий светится в инфракрасном свете. Он мелкодисперсный и, если его наносить и подсветить инфракрасным светом, получается, что подложка, с которой берут отпечаток, например, черный стол, не светится, а отпечаток светится и его можно увидеть .