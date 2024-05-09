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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

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Фото: Global Look Press/Serhiihudak
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, продлевающие действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране до 11 августа. Соответствующие документы опубликована на сайте Верховной рады в четверг, 9 мая.

Верховная рада Украины поддержала эти законы накануне, 8 мая.

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Тогда же рада приняла законопроект о мобилизации украинцев, осужденных за нетяжкие преступления. Тех, кто отбывает наказание за убийство, сексуальное насилие или преступление против основ национальной безопасности, мобилизация не коснется.

Зеленский 16 апреля подписал закон, ужесточающий мобилизацию. Документ указывает, как должны проводиться мобилизационные мероприятия, и уточняет наказания, грозящие за уклонение от службы в армии. Положений о демобилизации в законе нет. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями» отметила, что этот закон «добивает» украинцев.

Кроме того, Зеленский 16 апреля снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет, а также подписал закон, создающий электронный реестр военнообязанных, где объединят все сведения о персональных данных украинцев. После этого, 22 апреля, украинский МИД приостановил консульские услуги для мужчин призывного возраста, которые живут за рубежом. На следующий день правительство в Киеве постановило запретить получение внутреннего и заграничного паспортов мужчинам призывного возраста, находящимся за границей.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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