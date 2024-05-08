Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осужденных, совершивших нетяжкие преступления. Об этом в среду, 8 мая, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Верховная рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)» — написал он.

Гончаренко добавил, что документ принят 279 голосами. Мобилизация не коснется заключенных, осужденных за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, сексуальное насилие, а также преступления против основ национальной безопасности.

На фоне ужесточения закона о мобилизации украинцы пытаются избежать службы в армии в военное время. Ранее, 5 мая, спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил, что жители Украины часто пытаются уехать на территорию Молдавии по транзитной дороге Маяки. По его словам, пограничники контролируют въезд и выезд с данной трассы.

Так, 2 мая пограничная полиция Молдавии задержала шесть украинцев за нелегальное пересечение границы с целью запросить убежище. По словам самих уклонистов, каждый заплатил за данную попытку по $4 тыс.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Документ ужесточает наказания за уклонение и уточняет категории подлежащих мобилизации лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.

Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Помимо этого, президент отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.

Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.