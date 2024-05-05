Реклама
Прямой эфир
Мир
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Армия
Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
Политика
Лавров призвал мировое сообщество сплотиться против фашизма
Армия
Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ
Экономика
ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток
Мир
В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая
Армия
Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ
Мир
В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер
Мир
Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
Армия
Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ
Мир
Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине
Мир
ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии
Мир
Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов
Мир
Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных
Мир
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Экономика
Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях
Сюжет:

На Украине подтвердили попытки бегства уклонистов в Молдавию

0
Фото: REUTERS/RFE/RL/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнообязанные жители Украины часто пытаются уехать на территорию Молдавии по транзитной дороге Маяки – Удобное в Одесской области, в том числе оставляя там автомобили. Этот факт 5 мая подтвердил спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

О подобных случаях 2 мая сообщало издание «Страна.ua» со ссылкой на видео очевидца. Тот отмечал, что на дороге встречаются брошенные машины, владельцы которых пешком пересекают молдавскую границу.

«Очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в конструктивных особенностях транспортного средства. <...> Кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии», — сказал Демченко в эфире телеканала «Рада».

По его словам, пограничники контролируют въезд и выезд с данной трассы. Также погранслужба Украины пытается помешать попыткам бегства, сотрудничая с молдавской стороной.

Чешское слово: Прага не приветствует у себя украинских уклонистов
Как ЕС раскололся по вопросу возвращения Киеву беженцев призывного возраста

Ранее, 2 мая, пограничная полиция Молдавии задержала шесть украинцев за нелегальное пересечение границы с целью запросить убежище. По словам самих уклонистов, каждый заплатил за данную попытку по $4 тыс.

22 апреля сообщалось, что украинский пограничник сбежал в Молдавию из Одесской области во время патрулирования границы. Мужчина дождался, пока его напарник уснет, переоделся, оставил форму и оружие у дерева и ушел.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. Он не предусматривает положений о демобилизации.

На Украине военное положение действует с февраля 2022 года. Тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024