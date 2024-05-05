На Украине подтвердили попытки бегства уклонистов в Молдавию

Военнообязанные жители Украины часто пытаются уехать на территорию Молдавии по транзитной дороге Маяки – Удобное в Одесской области, в том числе оставляя там автомобили. Этот факт 5 мая подтвердил спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

О подобных случаях 2 мая сообщало издание «Страна.ua» со ссылкой на видео очевидца. Тот отмечал, что на дороге встречаются брошенные машины, владельцы которых пешком пересекают молдавскую границу.

«Очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в конструктивных особенностях транспортного средства. <...> Кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии», — сказал Демченко в эфире телеканала «Рада».

По его словам, пограничники контролируют въезд и выезд с данной трассы. Также погранслужба Украины пытается помешать попыткам бегства, сотрудничая с молдавской стороной.

Ранее, 2 мая, пограничная полиция Молдавии задержала шесть украинцев за нелегальное пересечение границы с целью запросить убежище. По словам самих уклонистов, каждый заплатил за данную попытку по $4 тыс.

22 апреля сообщалось, что украинский пограничник сбежал в Молдавию из Одесской области во время патрулирования границы. Мужчина дождался, пока его напарник уснет, переоделся, оставил форму и оружие у дерева и ушел.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. Он не предусматривает положений о демобилизации.

На Украине военное положение действует с февраля 2022 года. Тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.