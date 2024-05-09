Путин в поздравлении Лукашенко передал слова признательности ветеранам Белоруссии
Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравление с 79-й годовщиной со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится 9 мая в сообщении на сайте президента Белоруссии.
Отмечается, что Путин попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам Великой Отечественной войны слова самой искренней признательности.
«К сожалению, сегодня в мире немало тех, кто не только оправдывает кровавые злодеяния гитлеровцев и их пособников, но и целенаправленно пестует их идейных наследников, которые совершают не менее тяжкие преступления», — заметил глава российского государства.
Путин напомнил, что Москва высоко ценит неизменную поддержку со стороны Белоруссии и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства.
Также 9 мая Лукашенко в поздравлении Путину отметил, что единство России и Белоруссии служит главным форпостом в противостоянии попыткам переписывания истории. Победа в Великой Отечественной войне стала «нетленной связующей нитью» между российским и белорусским народами. Подвиг советских людей и неисчислимые жертвы вписаны в героическую летопись двух государств, добавил он.
Ранее в День Победы Путин, Лукашенко и Шойгу приняли участие в главном военном параде в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.