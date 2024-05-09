Суд в Польше выдал ордер на арест сбежавшего в Белоруссию судьи Шмидта
Дисциплинарный суд при высшем административном суде Польши удовлетворил ходатайство прокурора, выдал ордер на арест и согласился привлечь к уголовной ответственности сбежавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта. Об этом 9 мая говорится в сообщении на сайте национальной прокуратуры Польши.
Выдача судьей ордера на арест фигуранта лишит его неприкосновенности.
«Это позволит осуществлять как общенациональные, так и международные поиски Томаша Шмидта», — отметили в ведомстве.
Заявление об аресте Шмидта Мазовецкий отдел департамента по организованной преступности и коррупции национальной прокуратуры подал в суд 8 мая.
Основанием стали выводы, сделанные на основании доказательств, собранных в ходе расследования Мазовецкого отделения Войска Польского об участии Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша.
По данным нацпрокуратуры Польши, Шмидт принимал участие в гибридной войне против республики.
«Действия, предпринятые Томашем Шмидтом, были направлены на то, чтобы подорвать международное положение и международную политику Польши, а также вызвать внутреннюю напряженность», — добавили в ведомстве.
Накануне польская прокуратура 8 мая возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении Шмидта. В Польше ему грозит наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. Тогда же о намерении лишить судью иммунитета заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Сам Шмидт отверг обвинения.
До этого, 6 мая, Шмидт на пресс-конференции в Минске попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. Как рассказал судья, ему пришлось уехать из Польши из-за преследования за политическую позицию. Генеральная прокуратура Польши и Агентство внутренней безопасности страны в тот же день начали проверку в отношении Шмидта.