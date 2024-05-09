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Байден предупредил американцев о веских причинах беспокоиться о ценах на жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Американский президент Джо Байден в эксклюзивном интервью CNN 8 мая заявил, что многие американцы положительно относятся к собственному экономическому положению, даже несмотря на то, что негативно оценивают состояние экономики США.

При этом у американцев есть веские причины для беспокойства насчет стоимости товаров и жилья, отметил он.

«Идея о том, что мы находимся в ситуации, когда дела настолько плохи, что люди… я имею в виду, что мы создали больше рабочих мест. Мы находимся в ситуации, когда люди имеют доступ к хорошо оплачиваемой работе. Последнее, что я видел, — сочетание инфляции, стоимости инфляции и всех этих вещей действительно беспокоит людей, и на это есть веские причины», — сказал глава Белого дома.

Байден заметил, что «очень усердно работает над снижением стоимости аренды и увеличением количества доступных домов» для американцев.

«Позвольте мне сказать вот что: когда я возглавил эту администрацию, люди говорили, что в экономике произойдет коллапс. А у нас самая сильная экономика в мире. Позвольте мне сказать это еще раз — в мире», — добавил он.

Однако, согласно последнему опросу CNN, рейтинги одобрения Байдена в экономике (34%), в инфляции (29%) остаются резко отрицательными, поскольку избиратели говорят, что экономические проблемы для них более важны при выборе кандидата.

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Считается, что он может отнять голоса как у нынешнего, так и у бывшего президента на выборах главы страны

Ранее, 6 мая, The Hill сообщила, что предвыборный штаб президента США Байдена заинтересован в том, чтобы получить поддержку американской певицы Тейлор Свифт. По словам основателя Центра телевидения и популярной культуры Блейера в Сиракузском университете Роберта Томпсона, Свифт будет трудно изменить мнение избирателей, да и ее поддержка Байдена мало кого удивила бы.

10 апреля американский экс-президент Дональд Трамп обратил внимание на то, что Байден совершенно не владеет экономической ситуацией в США. По его словам, он полностью потерял контроль над инфляцией.

1 апреля опрос продемонстрировал, что молодежь в США больше всего недовольна работой нынешнего президента из-за экономики страны. Несмотря на заявления об устойчивом экономическом росте в прошлом году, активном рынке труда и снижении инфляции, опросы общественного мнения показали, что «многие люди не согласны с ними».

До этого, 8 февраля, в докладе бюджетного управления конгресса было сказано, что госдолг США к концу 2034 года может вырасти до 116% от ВВП страны. Для исправления ситуации необходимы изменения в законодательстве страны. Госдолг продолжит расти без быстрых действий, предупредили в конгрессе США.

13 декабря 2023 года глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что уровень инфляции в стране по-прежнему остается на высоком уровне. Он выразил опасения о вероятности столкновения экономики США с рецессией в 2024 году. Прогноз ФРС гласит, что к концу 2024 года уровень инфляции в стране составит 2,4%.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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