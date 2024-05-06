Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов
Сюжет:

СМИ заявили о намерении штаба Байдена получить поддержку Тейлор Свифт

Hill: предвыборный штаб Байдена хочет заручиться поддержкой Тейлор Свифт
0
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предвыборный штаб президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена заинтересован в том, чтобы получить поддержку американской певицы Тейлор Свифт. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила газета Hill.

«Сотрудники предвыборного штаба также сообщили Hill, что они отчаянно жаждут именно этой поддержки (со стороны певицы. ― Ред.), так как вместе с ней придет база фанатов величиной в десятки миллионов человек», ― говорится в публикации издания.

Кроме того, по словам основателя Центра телевидения и популярной культуры Блейера в Сиракузском университете Роберта Томпсона, Свифт будет трудно изменить мнение избирателей. Он отметил, что ее поддержка Байдена никого бы не удивила.

За кампанию: Джо Байден официально вступил в президентскую гонку
Какие шансы у действующего главы США остаться в Белом доме на второй срок

Ранее, 28 апреля, сообщалось, то режиссер Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена. По данным телеканала NBC News, Спилберг, давний сторонник Байдена, уже активно участвует во встречах с организаторами национального съезда Демократической партии в рамках августовского мероприятия.

До этого, 26 апреля, агентство Bloomberg сообщило о потере паритета Байдена в семи «колеблющихся» штатах. Отмечается, что в последние месяцы он был фаворитом избирателей из колеблющихся штатов, однако в настоящее время лишился значительной части поддержки в результате депрессивной экономической обстановки в стране. Также известно, что опрос проходил в период с 8 по 15 апреля, участие в нем приняли 4,96 тыс. американцев.

1 апреля опрос продемонстрировал, что молодежь в США больше всего недовольна работой нынешнего президента из-за экономики страны. Несмотря на заявления об устойчивом экономическом росте в прошлом году, активном рынке труда и снижении инфляции, опросы общественного мнения показали, что «многие люди не согласны с ними».

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024