СМИ заявили о намерении штаба Байдена получить поддержку Тейлор Свифт

Предвыборный штаб президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена заинтересован в том, чтобы получить поддержку американской певицы Тейлор Свифт. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила газета Hill.

«Сотрудники предвыборного штаба также сообщили Hill, что они отчаянно жаждут именно этой поддержки (со стороны певицы. ― Ред.), так как вместе с ней придет база фанатов величиной в десятки миллионов человек», ― говорится в публикации издания.

Кроме того, по словам основателя Центра телевидения и популярной культуры Блейера в Сиракузском университете Роберта Томпсона, Свифт будет трудно изменить мнение избирателей. Он отметил, что ее поддержка Байдена никого бы не удивила.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, то режиссер Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена. По данным телеканала NBC News, Спилберг, давний сторонник Байдена, уже активно участвует во встречах с организаторами национального съезда Демократической партии в рамках августовского мероприятия.

До этого, 26 апреля, агентство Bloomberg сообщило о потере паритета Байдена в семи «колеблющихся» штатах. Отмечается, что в последние месяцы он был фаворитом избирателей из колеблющихся штатов, однако в настоящее время лишился значительной части поддержки в результате депрессивной экономической обстановки в стране. Также известно, что опрос проходил в период с 8 по 15 апреля, участие в нем приняли 4,96 тыс. американцев.

1 апреля опрос продемонстрировал, что молодежь в США больше всего недовольна работой нынешнего президента из-за экономики страны. Несмотря на заявления об устойчивом экономическом росте в прошлом году, активном рынке труда и снижении инфляции, опросы общественного мнения показали, что «многие люди не согласны с ними».

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.