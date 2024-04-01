Bloomberg узнало о недовольстве американской молодежи Байденом из-за экономики

В США молодежь больше всего недовольна работой нынешнего президента Джо Байдена из-за экономики страны. Об этом 1 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследования американского института общественного мнения Gallup.

«У молодых американцев длинный список претензий: медленных механизм по списанию студенческих ссуд, самые высокие процентные ставки с тех пор, как они были в подгузниках, и дорогая арендная плата», — передают журналисты.

Согласно исследованию, в 2020 году только 11% избирателей в возрасте 18-29 лет считали экономику своей проблемой, а в 2024 году этот показатель вырос до 47 %. Только 18% людей в возрасте 30-49 лет были обеспокоены экономикой в 2020 году, по сравнению с 43% в 2024 году. Люди в возрасте от 50 лет также стали немного больше беспокоиться об экономике, добавили в агентстве.

«И хотя сейчас все избиратели больше обеспокоены состоянием экономики, чем до президентских выборов 2020 года, наибольший пессимизм наблюдается среди тех, кому меньше 30 лет», — говорится в материале издания.

При этом другой кандидат в президенты США, экс-глава государства Дональд Трамп, сокращает преимущество Байдена среди молодежи, которого он достиг в 2020 году. Растущий показатель недовольства среди людей в возрасте 18-29 лет — тревожный знак для Байдена и его избирательной кампании, отмечает Bloomberg.

Согласно мартовскому опросу Bloomberg, Трамп в настоящее время лидирует с 47% против 40% у Байдена среди избирателей от 18 до 34 лет в «колеблющихся» штатах.

Несмотря на заявления об устойчивом экономическом росте в прошлом году, активном рынке труда и снижении инфляции, опросы общественного мнения показывают, что «многие люди не согласны с ними», указали в агентстве.

«По мере того как я вхожу во взрослую жизнь, в нашей стране трудно добиться финансовой стабильности», — приводят журналисты слова Ариэлы Лары, 18-летней выпускницы средней школы в Сан-Леандро, штат Калифорния.

Ранее, 29 марта, в Нью-Йорке протестующие пацифисты прервали выступление Байдена криками, критикуя политику страны в отношении палестино-израильского конфликта и России. Участники акции также заявили о «крови на руках» американского президента.

До этого, 11 февраля, газета Financial Times сообщила, что 70% опрошенных американцев считают, что экономика США находится в плохом состоянии. Опрос показал, что лишь 36% американцев доверяют экономической политике, проводимой Байденом.

Предыдущий опрос мнения американцев о состоянии экономики США публиковался в декабре прошлого года телеканалом Fox News. Он также показал, что плохим экономическое положение в стране считают большинство американцев (78%). Кроме того, 68% респондентов заявили, что в целом недовольны ходом дел в Соединенных Штатах Америки, по сравнению с 53%, которые также были зафиксированы в начале президентства Байдена.

Опросы проводятся на фоне начавшейся в США президентской гонки. Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование