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Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США

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Фото: Global Look Press/Joel Marklund
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Минимум 78% граждан США оценивают состояние экономики страны как плохое. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы телеканалом Fox News в понедельник, 18 декабря.

Отмечается, что это на 9% пунктов больше, чем было в начале президентского срока Джо Байдена.

Кроме того, опрос показал, что 68% респондентов недовольны тем, как идут дела в Соединенных Штатах в целом, по сравнению с 53%, которые были зафиксированы также в начале президентства Байдена.

Помимо этого, 44% опрошенных считают, что в следующем году экономическая ситуация в стране станет еще хуже.

Также почти половина избирателей (46%) заявили, что политика администрации США нанесла им личный вред — это более, чем в три раза, по сравнению с цифрой (14%), где люди отметили, что им была оказана помощь со стороны властей.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3% пункта. Исследование проводилось с 10 по 13 декабря, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

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Ранее, 9 декабря, Байден выразил мнение, что возможная победа бывшего американского лидера Трампа на президентских выборах 2024 года повлечет за собой множество угроз для американского государства. По словам Байдена, США не могут позволить себе такой риск.

В этот же день газета The Wall Street Journal по результатам собственного опроса сообщила, что рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в текущей предвыборной гонке впервые превысил аналогичный показатель действующего президента Джо Байдена. Согласно этим данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей. В голосовании с участием пяти других потенциальных кандидатов Трампа выбрали бы 37% опрошенных, а Байдена — только 31%.

До этого, 29 ноября, Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению Трампа, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

В середине ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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