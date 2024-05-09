Президент Северной Македонии признал поражение на президентских выборах

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски признал свое и близкой ему правящей партии Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) поражение на выборах главы государства. Об этом 8 мая он сообщил в своем избирательном штабе.

«Результаты ясные. У меня нет намерения их подробно разбирать. Хочу согласно результатам, которые мы видели, поздравить победителей, пожелать им успешной работы в предстоящие четыре года и, соответственно, пять лет», — заявил Пендаровски, трансляция велась в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава государства также отметил, что, несмотря на итоги голосования, он уверен, что только так его страна может быть благополучной и демократической, и «его совесть спокойна».

В свою очередь, лидирующая на выборах президента Северной Македонии кандидат от оппозиционной правоцентристской партии Внутренней македонской революционной организации — Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова провозгласила победу.

«Есть ли большая перемена, чем та, что впервые в этой стране женщина станет президентом? Есть ли большее вдохновение для умных женщин? Нет! И я думаю, что со мной, ловите меня на слове, окружу себя женщинами, похожими на меня, женщинами по модели [первого президента Чехии] Вацлава Гавела, самостоятельными, сильными, которые могут высказать позицию, отличную от мужской, и защитить ее, это реформаторский выбор и шаг вперед», — отметила она.

Силяновска-Давкова подчеркнула, что будет президентом для всех людей страны, любых этнических групп и партий. Как выразилась Давкова, «двери будут открыты для всех».

Ранее, 7 апреля, стало известно, что спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально победил в президентской кампании с 53,12% голосов. За него проголосовали 1 409 255 человек, второе место с 46,87% голосов в президентской гонке занял экс-мимнистр иностранных дел Иван Корчок, которого поддержали 1 243 709 избирателей.