С оппозиции логики: Сеул может изменить курс по отношению к Москве

Южная Корея после выборов может смягчить антироссийский курс . Голосование в парламент в РК 10 апреля считается своего рода референдумом по вопросу о политическом будущем президента Юн Сок Ёля, который стремится к сближению с Вашингтоном . Если оппозиция получит две трети мест в парламенте, она сможет блокировать инициативы лидера страны. Насколько велики ее шансы на победу и как в целом может поменяться внешняя политика Сеула по итогам выборов — в материале «Известий».

Победа оппозиции может привести к импичменту президенту

Парламентские выборы в Южной Корее во многом определят дальнейший курс страны, особенно во внутренних делах, а также политическое будущее президента Юн Сок Ёля . 10 апреля стартует голосование за состав однопалатного законодательного органа — Национальной ассамблеи.

С 2020 года большинство из 300 мандатов принадлежит оппозиционной Демократической партии «Тобуро» , что, однако, не помогло ее кандидату Ли Чжэ Мену опередить Юн Сок Ёля на президентских выборах в 2022-м. С тех пор правительству во главе с президентом противостоит контролируемый оппозицией парламент . Сейчас у правящей партии Юна «Сила народа» более трети мест в нем, что позволяет блокировать попытки оппозиции менять конституцию или объявлять импичмент президенту. По итогам выборов коалиция «Тобуро» и их союзников может набрать более двух третей мандатов, а это даст возможность уже им противостоять любым инициативам лидера страны и проводить собственные законопроекты . В таком случае Юн станет, по сути, хромой уткой до окончания своего срока в 2026 году.

Ли Чжэ Мен, лидер главной оппозиционной Демократической партии, во время предвыборного митинга в Сеуле Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon

Однако стоит отметить, что с начала демократического развития страны в 1988-м (в период так называемой Шестой Республики) не было ни одного случая, когда партия получила две трети мест в парламенте. Лишь в 2020 году правящей на тот момент «Тобуро» удалось выиграть 180 мест. Если бы оппозиция сейчас получила две трети голосов, она немедленно объявила бы импичмент Юну , в том числе потому, что за два года процент не одобряющих его деятельность граждан всегда превышал 55%, доходя иногда даже до 67%, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Ким Ен Ун. Сейчас руководством Юна довольны всего 34%.

Справка «Известий» Шестая Республика Южная Корея — это современный период в истории Южной Кореи, который начинается с формирования демократического правительства в 1988 году после окончания военного правления. Пересмотренная конституция предусматривает демократическую форму правления с избранием президента всеобщим голосованием и однопалатным парламентом.

В этот раз выборы вызывают особенный интерес как у политических оппонентов, так и у гражданского электората. За места в парламенте борется рекордное количество партий — 38 , из-за чего бюллетень разросся так, что превысил полметра (51,7 см). Среди обычных избирателей также множество желающих решить политическое будущее страны. На досрочном голосовании 5–6 апреля (такую систему ввели с 2014 года для удобства граждан) явка составила рекордные 31,28%.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan

Об ажиотаже вокруг выборов говорят не только цифры. Двое политиков, причем как от оппозиционной, так и от правящей партий, пережили нападение . 2 января на мероприятии в Пусане неизвестный нанес ножевое ранение в шею Ли Чжэ Мену, после чего того госпитализировали. Позже, уже из тюрьмы, по словам южнокорейского журналиста-расследователя, нападавший передал ему манифест. В нем говорилось, что он хотел «отрубить голову» «просеверокорейскому» левому крылу страны (правящие «правые», в особенности Юн Сок Ёль, заняли воинственную позицию по отношению к КНДР). Буквально несколько недель спустя еще один недовольный избиратель напал на депутата от «Силы народа» Пэ Хен Чжин, ударив женщину камнем по затылку. Сейчас состояние здоровья обоих политиков нормализовано.

Нарастает напряжение и в политических кругах. Накануне выборов, 9 апреля, Ли Чжэ Мена вызвали в суд по делу о коррупции , хотя он просил перенести слушания из-за предвыборной кампании. На этом фоне лидер «Тобуро» обвинил правительство Юн Сок Ёля в попытке «нокаутировать своих политических врагов» .

Пока о хороших шансах Демпартии и их союзников свидетельствуют результаты опросов. По данным одного из них, опубликованного 1 апреля, Демократическая партия «Тобуро» лидирует с 43,1% против 35,4% у «Силы народа» .

Чем недовольны граждане Южной Кореи

Для победы оппозиции есть основания. В Южной Корее зафиксирован самый низкий показатель рождаемости в мире : в 2023 году он упал с 0,78 до 0,72. При этом страна находится в лидерах по продолжительности жизни, уступая при этом даже не другим государствам, а только двум специальным административным районам Китая — Гонконгу и Макао. Иными словами, южнокорейский электорат стареет. Соответственно растет доля тех жителей, которые в молодости выступали как раз за демократизацию страны против находившихся тогда у власти военных. Поэтому, как ни парадоксально, возрастные избиратели в РК придерживаются совсем не консервативного подхода , который представляет правящая «Сила народа».

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Внутри страны растет недовольство и политикой именно текущей администрации, в первую очередь из-за финансового положения . По итогам 2023 года экономический рост Южной Кореи снизился до 1,4%. Молодежь, разочарованная растущим экономическим неравенством и ростом цен на жилье, опасается, что они станут первым поколением в истории страны, экономически более бедным, чем их родители. Тема разочарования и отчаяния в этой сфере отражена, в частности, в таких известных российскому зрителю проектах, как «Паразиты» и «Игра в кальмара».

И недовольство одной конкретной группы молодежи не ограничилось продуктом кинематографа. С конца февраля 2024-го интерны и ординаторы по всей стране начали массово увольняться, что обернулось масштабным кризисом в сфере здравоохранения . Всё началось с того, что на фоне нехватки врачей правительство решило увеличить число обучающихся в медвузах. Молодые специалисты заявили, что власти игнорируют суть проблемы, а именно переработки и низкие зарплаты . По их мнению, врачи всё равно будут избегать «сложных» направлений вроде хирургии, акушерства и неотложной помощи, выбирая более «хлебные», например дерматологию и пластическую хирургию.

Поменяется ли позиция Сеула по отношению к Москве

Проблемы у администрации Юн Сок Ёля могут перекинуться и на сферу внешней политики , если оппозиция сохранит контроль над парламентом или, тем более, получит две трети мандатов. Южнокорейские демократы, более лояльные к России и Китаю в противовес проамериканскому руководству, могут смягчить политику Сеула в отношении Москвы и Пекина .

— Хотя такой парламент поддерживал бы военно-политический союз с США и продолжал бы инвестировать туда десятки миллиардов долларов, тем не менее инстинкт самосохранения и здравый смысл побуждали бы пытаться и дальше держать осторожную сбалансированную позицию по отношению к КНР и России. Не случайно президент Юн обвинял Демпартию и ее руководство в низкопоклонстве перед Китаем хотя бы за обещание не размещать дополнительно новые батареи американской системы ПВО/ПРО THAAD и ракеты средней и большей дальности, — отметил Ким Ен Ун.

Южнокорейцы голосуют на избирательном участке в зале вылета международного аэропорта Инчхон Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan

Пока Южная Корея продолжает вводить санкции против российских компаний и физлиц, в том числе за предполагаемое военное сотрудничество с КНДР . В отношении конфликта на Украине Сеул придерживается относительно нейтральной позиции, не отправляя Киеву, например, летальное вооружение . Хотя в конце 2023 года газета The Washington Post утверждала, что Южная Корея с помощью «косвенных поставок», в частности через США, передала Украине больше снарядов калибра 155 мм, чем все европейские страны. В Сеуле заявление опровергли.

— Даже если оппозиция завоюет большинство, это не сильно отразится на политике администрации, которая в общем-то контролирует внешнюю политику, — сказал «Известиям» консультант Института экономики РАН Георгий Булычев. — Может быть, не станут закручивать гайки и не будет новых санкций, но вряд ли всё повернется в другую сторону. Проамериканский курс США — это альфа и омега внешнеполитического позиционирования Южной Кореи на нынешнем этапе .