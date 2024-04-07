Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов

Спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально победил в президентской кампании с 53,12% голосов. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.

«На первом месте Петер Пеллегрини с 53,12%. На основе результатов голосования президентом был избран Петер Пеллегрини», — сказал он, оглашая результаты политической кампании, видеозапись с его выступлением публикует teraz.sk.

Он отметил, что за Пеллегрини проголосовало 1 409 255 человек, второе место с 46,87% голосов в президентской гонке занял экс-мимнистр иностранных дел Иван Корчок, которого поддержали 1 243 709 избирателей.

Ранее, 7 апреля, стало известно, что Пеллегрини одержал победу на выборах президента страны с 53,12% голосов после обработки 100% данных. Его соперник, прозападный оппозиционер Иван Корчок, признал свое поражение, однако отметил, что выборы были непрозрачными.

6 апреля экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек заявил, что страны коллективного Запада опасаются победы в президентских выборах в Словакии Пеллегрини из-за его национальных интересов. Он подчеркнул, что второй тур выборов в Словакии в западной прессе представляют как борьбу России и Запада.

24 марта стало известно, что по результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42 и 37% голосов соответственно.

Второй тур выборов в Словакии состоялся в субботу, 6 апреля. Победитель второго тура займет кресло президента Словакии сроком на пять лет и сменит на этом посту первую женщину-президента в истории страны Зузану Чапутову, которая занимала этот пост с 2019 года и решила отказаться от участия в нынешних выборах.