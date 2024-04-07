Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей
Мир
Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов
Общество
Глава МЧС предупредил о способности паводковой ситуации стремительно меняться
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Захарова назвала Зеленского строчкой в списке жертв системы США
Армия
Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО
Общество
На Саур-Могиле развернули 200-метровый флаг ДНР
Мир
На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Мир
В Одесской области военкомы пытались мобилизовать 14-летнего подростка
Мир
Шор назвал продуктивное взаимодействие с Россией будущим Молдавии
Армия
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении
Происшествия
В Москве телефонные мошенники выманили у женщины более 74 млн рублей за месяц
Мир
Посол РФ в Париже выразил обеспокоенность «стратегической неопределенностью» Макрона
Происшествия
Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС

Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов

0
Фото: REUTERS/Radovan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально победил в президентской кампании с 53,12% голосов. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.

«На первом месте Петер Пеллегрини с 53,12%. На основе результатов голосования президентом был избран Петер Пеллегрини», — сказал он, оглашая результаты политической кампании, видеозапись с его выступлением публикует teraz.sk.

Он отметил, что за Пеллегрини проголосовало 1 409 255 человек, второе место с 46,87% голосов в президентской гонке занял экс-мимнистр иностранных дел Иван Корчок, которого поддержали 1 243 709 избирателей.

Бросили вызов союзникам: Словакия раскритиковала украинскую политику Вашингтона и Брюсселя
В Братиславе выступают против военной помощи Киеву и хотят пересмотреть соглашение об обороне с США

Ранее, 7 апреля, стало известно, что Пеллегрини одержал победу на выборах президента страны с 53,12% голосов после обработки 100% данных. Его соперник, прозападный оппозиционер Иван Корчок, признал свое поражение, однако отметил, что выборы были непрозрачными.

6 апреля экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек заявил, что страны коллективного Запада опасаются победы в президентских выборах в Словакии Пеллегрини из-за его национальных интересов. Он подчеркнул, что второй тур выборов в Словакии в западной прессе представляют как борьбу России и Запада.

24 марта стало известно, что по результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42 и 37% голосов соответственно.

Второй тур выборов в Словакии состоялся в субботу, 6 апреля. Победитель второго тура займет кресло президента Словакии сроком на пять лет и сменит на этом посту первую женщину-президента в истории страны Зузану Чапутову, которая занимала этот пост с 2019 года и решила отказаться от участия в нынешних выборах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024