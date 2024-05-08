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Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая

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Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев
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Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая, к выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из аэропорта столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский на самолетах Superjet 100 приступит российская авиакомпания Red Wings. Об этом 8 мая сообщили в Росавиации.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и гендиректором Red Wings Евгением Солодилиным.

«Элиста — первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. Сейчас наша совместная задача — поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе. Рост интереса наших граждан к посещению Калмыкии очевиден, республика обладает большими перспективами для развития туризма», — приведены словам Ядрова в Telegram-канале Росавиации.

Следующим этапом после начала рейсов в Жуковский могут стать полеты из Элисты в Сочи, добавили в ведомстве. Там уточнили, что аэропорт Элиста открыт для полетов гражданской авиации с 3 мая. Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтвердили специалисты Минобороны России, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД).

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Из-за ограничений, введенных в России с начала специальной военной операции на Украине, аэропорт был закрыт в феврале 2022 года. Россия ввела режим временного ограничения полетов с 24 февраля 2022 года на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Полеты были временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В декабре 2023 года также обсуждалось открытие аэропорта Краснодара, однако позже в Минобороны РФ запретили снимать ограничения на полеты.

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