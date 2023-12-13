Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после выполнения тестового рейса, который состоится 15 декабря. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта», — говорится в сообщении.

Источник «Известий» в авиавластях рассказал, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в среду, 13 декабря, согласовало выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара. По данным собеседника, он будет выполнен авиакомпанией «Азимут» на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Москва (Внуково) – Краснодар – Минеральные Воды.

Кроме того, источник уточнил, что аэропорт планируется открыть 25 декабря. Он будет работать с ограничениями: полеты будут осуществляться только днем. Будет разрешено пять взлетов-посадок в час и не более 70 взлетов-посадок в день.

При этом решение о его открытии будет приниматься после выполнения технического рейса, добавил собеседник.

В начале 2023 года замглавы Росавиации Наталья Андрианова сообщала, что в 2022-м на финансирование временно закрытых аэропортов было потрачено порядка 6,7 млрд рублей.

В сентябре правительство сообщило, что направит более 2,6 млрд рублей дополнительно из резервного фонда аэропортам в центре и на юге России для частичной компенсации их расходов из-за продления ограничения полетов.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался.