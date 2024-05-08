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Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
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Сюжет:

Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения

Шмыгаль: на ремонт 800 объектов теплоснабжения Украины понадобится $1 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине, на их восстановление потребуется $1 млрд. Об этом заявил 8 мая в ходе заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Мы потеряли до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма — около $1 млрд», — написал он в своем Telegram-канале.

Шмыгаль заключил, что по итогам совещания задачи минэнерго и мининфраструктуры утвердить графики ремонтов энергетических объектов.

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Ранее в среду сообщалось, что на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, где ранее произошли взрывы, возник пожар. По завершении тушения специалисты приступил к ремонту, уточняет «Газета.Ru».

Кроме того, в этот день сообщалось о взрывах в Киеве и ряде областей Украины. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в пяти областях были повреждены энергетические объекты, а украинский холдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении трех теплоэлектростанций.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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