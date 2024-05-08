В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области Украины. Об этом 8 мая сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак.

«Поврежден <...> инфраструктурный объект», — написал он в своем Telegram-канале.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее в этот день в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Также 8 мая сообщалось о взрывах в Киеве и ряде областей Украины. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в пяти областях были повреждены энергетические объекты, а украинский холдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении трех теплоэлектростанций.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.