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В ЛНР сообщили о перерезанных логистических узлах ВСУ после освобождения Кисловки

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Освобождение села Кисловка Харьковской области позволило перерезать ряд логистических узлов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 8 мая военный эксперт Андрей Марочко.

«В данном районе перерезаются некоторые логистические узлы украинских боевиков. Они будут себя довольно некомфортно, мягко говоря, чувствовать на данном направлении», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Кроме того, это позволило выровнять линию фронта для продвижения к городу Купянску. Марочко добавил, что освобождению населенного пункта предшествовал переход под контроль сил РФ села Табаевка, благодаря этому российские силы заняли стратегически важные высоты.

«Когда мы заняли стратегические высоты, естественно, огневые поражения стали точными, более массовыми. И украинские боевики начали нести довольно существенные и серьезные потери на данном направлении», — заключил эксперт.

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Об освобождении села Кисловка сообщило 8 мая Минобороны РФ. Кроме того, российские силы освободили населенный пункт Новокалиново в ДНР.

До этого в мае ВС РФ уже освободили села Котляровка в Харьковской области, а также Соловьево, Очеретино и Бердычи в ДНР, а в апреле были освобождены Семеновка, Новобахмутовка, Первомайское и Водяное (все в ДНР). Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что за четыре месяца 2024 года российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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