Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 8 мая Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также Западной группировкой войск были отражены две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка в ДНР и Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Населенный пункт Новокалиново был полностью освобожден в результате успешных действий подразделений группировки войск «Центр», которые также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское в ДНР.

Кроме того, подразделения Центральной группировки войск отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово в ДНР.

6 мая в Минобороны России сообщили об освобождении Вооруженными силами РФ села Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. В тот день за сутки ВС России поразили живую силу и военную технику противника в 122 районах. Так, были уничтожены два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.

До этого, 5 мая, российские военные взяли под контроль село Очеретино в Донецкой Народной Республике. После этого итальянская газета IL Fatto Quotidiano указала на то, что освобождение Очеретино может вызвать эффект домино — украинская оборона может обрушиться вплоть до Днепра. «Известия» опубликовали кадры работы ВС РФ в населенном пункте 6 мая.

Помимо этого, армия России взяла Бердычи, Семеновку и Новобахмутовку в ДНР. В апреле были освобождены Первомайское и Водяное. Как сообщил 3 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего за четыре месяца российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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