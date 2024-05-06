В Италии предрекли обрушение обороны Украины после взятия силами РФ Очеретино
Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) РФ населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении спецоперации может вызвать эффект домино и обрушить оборону Украины вплоть до Днепра. Об этом 5 мая написала итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Издание подчеркивает, что отход украинских солдат из села был лишь вопросом времени.
«Новость о падении села Очеретино в [Донецкой Народной Республике) еще больше ухудшает ситуацию вдоль украинской линии фронта и подтверждает, что россиянам удалось открыть брешь, которая рискует вызвать эффект домино», — указано в публикации.
Отмечается, что активизм некоторых европейских лидеров, таких как президент Франции Эммануэль Макрон, который пока выражается только в заявлениях, стал показателем трудностей, с которыми сталкивается украинская армия. По данным газеты, оборонительным планам Киева препятствуют неполноценность количества имеющегося вооружения и живой силы.
Российские войска взяли под полный контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике 5 мая. За последнее время ВС России освободили Бердычи, Семеновку и Новобахмутовку. Также в апреле были взяты под контроль Первомайское и Водяное. Всего с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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