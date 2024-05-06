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ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Котляровка и Соловьево

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Котляровка и Соловьево
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы (ВС) РФ освободили села Котляровка в Харьковской области и Соловьево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 мая сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области <...> Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Кроме того, противник понес поражение в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и в Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское, Прогресс и Новосадовое ДНР.

Всего за сутки ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 122 районах. Так, были уничтожены два украинских предприятия по производству ударных беспилотников. Среди прочего, силами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

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Накануне российские военные взяли под контроль село Очеретино в Донецкой Народной Республике. После этого итальянская газета IL Fatto Quotidiano указала на то, что освобождение Очеретино может вызвать эффект домино — украинская оборона может обрушиться вплоть до Днепра. «Известия» опубликовали кадры работы ВС РФ в населенном пункте 6 мая.

Помимо этого, армия России взяла Бердычи, Семеновку и Новобахмутовку в ДНР. В апреле были освобождены Первомайское и Водяное. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего за четыре месяца российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

Помимо этого, 3 мая, политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» заявил, что украинские военные видят, что инициатива на фронте за Россией. Среди прочего украинский главнокомандующий Александр Сырский в последние дни несколько раз указывал на сложную ситуацию на фронте для армии страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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