NYT сообщило о найденном в мозге Кеннеди-младшего черве

В мозге американского политика Роберта Кеннеди – младшего, заявившего о намерении участвовать в выборах президента США, предположительно, был обнаружен мертвый паразит, который мог повредить часть мозга политика. Об этом 8 мая сообщило издание New York Times.

События имели место более 10 лет назад. В 2010 году Роберт Кеннеди – младший страдал серьезной потерей памяти. В ходе обследований несколько врачей заметили темное пятно на снимках его мозга и пришли к выводу, что у него опухоль, рассказывал сам политик в 2012 году во время процесса развода.

Пациента отправили на операцию в Медицинский центр Университета Дьюка, однако в дни приготовления к операции Кеннеди-младшему позвонил врач из Нью-Йоркской пресвитерианской больницы, который имел другое мнение по поводу его болезни.

Врач полагал, что у Кеннеди в голове был мертвый паразит, уточняет издание. Аномалия, наблюдаемая на снимках, «была вызвана червем, который проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер», отмечал политик.

По словам Кеннеди-младшего, примерно в то же время, когда он узнал о паразите, ему поставили диагноз «отравление ртутью», скорее всего, из-за употребления в пищу слишком большого количества рыбы.

«Очевидно, у меня проблемы с когнитивными способностями. У меня кратковременная потеря памяти и иногда долгосрочная потеря памяти, которая влияет на меня», — говорил тогда политик.

Кроме того, он много лет страдал от фибрилляции предсердий — распространенного нарушения сердечного ритма, которое увеличивает риск инсульта или сердечной недостаточности. Его госпитализировали как минимум четыре раза из-за эпизодов, хотя в интервью прошлой зимой он рассказывал, что заболевание прошло, так как рецидивов не было более 10 лет.

«Теперь независимый кандидат в президенты 70-летний г-н Кеннеди изображает свой атлетизм и относительную молодость как преимущество перед двумя старейшими людьми, когда-либо претендовавшими на Белый дом: 81-летним президентом Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом», — уточняет газета.

В конце апреля Трамп заявил, что Роберт Кеннеди – младший — подсадная утка, которая была создана для того, чтобы обеспечить переизбрание действующего главы государства.

Кеннеди-младший в социальной сети X (бывш. Twitter) прокомментировал заявление экс-президента США и сказал, что такие обвинения дикие и неточные, их «следует разрешать в рамках американской традиции президентских дебатов».

До этого, 26 апреля, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что у Трампа сохраняется определенное преимущество над действующим Байденом в поддержке населения. Однако судебные разбирательства и менее активное ведение избирательной кампании, чем у Байдена, могут помешать экс-президенту.

60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.