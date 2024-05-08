Венгрия не примет участие в расширении миссии НАТО на Украине: не будет поставлять оружие украинской армии, обучать и финансировать ее. Об этом 8 мая заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Венгрия останется в стороне от этих акций. Венгерские солдаты не будут принимать участие в такой миссии, и не позволим проводить такие акции на территории Венгрии. Мы также хотим остаться в стороне от финансирования этой акции. Не дадим использовать деньги венгерских налогоплательщиков на эти цели. Но это будет долгая борьба», — заявил глава венгерского МИДа в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также прокомментировал и ожидаемую Западом победу Украины в конфликте. По его мнению, она невозможна.

«Новое предложение НАТО основывается на том, что надо продолжать конфликт до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание конфликта с таким военным результатом, который абсолютно нереален, возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна», — сказал Сийярто.

По его мнению, Украина не сможет победить Россию даже с наращиванием поставок западного оружия, так как противостоять такой сильной ядерной державе практически невозможно.

3 апреля Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что организация намерена играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине. Тогда же Сийярто впервые заявил, что Венгрия не намерена участвовать в деятельности по координации военных поставок на Украину со стороны НАТО. Он позже отметил, что Брюссель реагирует на неудачи Киева на фронте подготовкой к войне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что помощь Украине не изменит динамику на фронте. По его словам, ситуация красноречивая и однозначная. Позже на это указал и посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Также на Западе всё чаще звучат заявления об отправке военных на территорию Украины. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз подчеркивал, что такая возможность не исключена. Затем, 2 мая, он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв Российской армией линии фронта. 8 мая в Литве заявили о готовности направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину. Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.