Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ
Политика
Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС в Москве
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
Израиль обеспокоился возможным сокращением помощи от США из-за доклада Госдепа
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
Полиция в Эстонии оштрафовала выставивших из автомобиля флаг РФ граждан
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Посол России в ФРГ возложил цветы к военному мемориалу в Берлине
Мир
Пытавшихся бежать в Венгрию через реку Тису мужчин задержали на Украине
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Общество
Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы
Спорт
ФК «Факел» оштрафовали за оскорбление болельщиками игроков «Зенита»
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил деревья и конструкции
Мир
Глава ВОЗ исключил уход организации из Рафаха
Мир
Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость
Сюжет:

В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине

Сийярто: Венгрия не будет принимать участие в расширении миссии НАТО на Украине
0
Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия не примет участие в расширении миссии НАТО на Украине: не будет поставлять оружие украинской армии, обучать и финансировать ее. Об этом 8 мая заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Венгрия останется в стороне от этих акций. Венгерские солдаты не будут принимать участие в такой миссии, и не позволим проводить такие акции на территории Венгрии. Мы также хотим остаться в стороне от финансирования этой акции. Не дадим использовать деньги венгерских налогоплательщиков на эти цели. Но это будет долгая борьба», — заявил глава венгерского МИДа в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также прокомментировал и ожидаемую Западом победу Украины в конфликте. По его мнению, она невозможна.

«Новое предложение НАТО основывается на том, что надо продолжать конфликт до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание конфликта с таким военным результатом, который абсолютно нереален, возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна», — сказал Сийярто.

По его мнению, Украина не сможет победить Россию даже с наращиванием поставок западного оружия, так как противостоять такой сильной ядерной державе практически невозможно.

Вечный торг: как Венгрия противостоит Евросоюзу
Виктор Орбан набирает популярность в Европе

3 апреля Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что организация намерена играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине. Тогда же Сийярто впервые заявил, что Венгрия не намерена участвовать в деятельности по координации военных поставок на Украину со стороны НАТО. Он позже отметил, что Брюссель реагирует на неудачи Киева на фронте подготовкой к войне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что помощь Украине не изменит динамику на фронте. По его словам, ситуация красноречивая и однозначная. Позже на это указал и посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Также на Западе всё чаще звучат заявления об отправке военных на территорию Украины. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз подчеркивал, что такая возможность не исключена. Затем, 2 мая, он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв Российской армией линии фронта. 8 мая в Литве заявили о готовности направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину. Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024