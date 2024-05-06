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Посол РФ Антонов исключил изменение ситуации на фронте после призывов США

Посол Антонов: наращивание поставок и отправка войск не изменят положение Киева
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Призывы конгрессменов США о наращивании поставок и отправке войск на Украину не смогут изменить ситуацию в зоне украинского конфликта. Об этом 6 мая заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Призывы увеличить поставки оружия и боеприпасов ведут лишь к усилению ненавистнической политики местной элиты по отношению к нашей стране. Решить ситуацию в свою пользу на поле боя не получится. Даже если какой-то сумасшедший решит послать свои войска на нашу землю», — заявил Антонов в ответ на вопрос СМИ о провокационных высказываниях конгрессмена Хакима Джеффриса. Его ответ приводится в Telegram-канале посольства России в США.

Он также отметил, что высказывания государственных деятелей становятся всё злее и агрессивнее по мере успешного продвижения российских войск на украинской территории.

Антонов также призвал США пересмотреть агрессивную политику в отношении РФ.

«Слабо верится, что такая риторика поможет американскому народу улучшить свое благосостояние. Сколько раз надо еще объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведет к непредсказуемым последствиям?» — заявил он.

Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева, сообщается на сайте kp.ru.

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24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что помощь Украине не изменит динамику на фронте. По его словам, ситуация красноречивая и однозначная.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд. Позже, 23 апреля, пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России для передачи их Киеву, одобрил и американский сенат.

Ранее, 11 апреля, Антонов посоветовал администрации США перестать делать «безответственные заявления», так как они чреваты риском эскалации. Победы армии России доказывают, что «американцы проиграли до последнего украинца» в этом конфликте, указал тогда Антонов.

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