Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ задержала подозреваемого в организации крупного канала сбыта наркотиков
Недвижимость
За последние полгода аренда жилья в Москве упала на 10%
Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в Кургане прирос на 8 см за ночь
Мир
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 10 м
Мир
На Украине сообщили о взрывах в городе Ровно и Львовской области
Общество
Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Мир
Загрязненность Сены может помешать проведению Олимпийских игр в Париже
Мир
Украинские СМИ сообщили взрывах в Киевской области
Мир
Посол Антонов призвал США отказаться от безответственных заявлений
Мир
Ким Чен Ын пригрозил уничтожить противников в случае военного конфликта
Общество
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
Происшествия
Режим КТО объявлен на части территории Нальчика и Черекского района КБР
Мир
По меньшей мере 13 человек погибли в результате ДТП на юго-западе Пакистана
Происшествия
Уровень воды реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся на 32 см

Посол Антонов призвал США отказаться от безответственных заявлений

Посол Антонов: США следует отказаться от заявлений, чреватых рисками эскалации
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрации США стоит перестать делать «безответственные заявления», так как они чреваты риском эскалации. Об этом 11 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Отвечая на вопрос представителя СМИ о характере высказываний американских представителей, Антонов подчеркнул «предсказуемость» последствий подобных заявлений, в частности в отношении Украины.

Он подчеркнул, что заявления Уолландер и Каволи о стремлении США нанести РФ «стратегическое поражение», а также их высказывания касательно принадлежности Крыма говорят о том, что «местные чиновники не унимаются и подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления». Антонов отметил, что особенно циничными выглядят действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) против гражданского населения.

«Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность», — приводит слова Антонова Telegram-канал российского диппредставительства.

Победы армии России доказывают, что «американцы проиграли до последнего украинца» в этом конфликте, указал Антонов.

Штатам происходит: Кэмерон поехал в США просить денег для Украины
Как прошел визит главы британского МИДа в Вашингтон и зачем он встречался с Трампом

Ранее, 10 апреля, Антонов прокомментировал попытки США вмешаться во внутренние дела России. Он призвал американских лидеров перестать вести себя подобным образом в попытках поднять свои рейтинги.

4 апреля сообщалось, что в США обнародовали архивы с обещаниями НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ. Бывший генеральный секретарь альянса Манфред Вернер во время встречи с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году был нацелен на выстраивание взаимовыгодных отношений с Москвой. Он был уверен, что стабильная обстановка в России положительно скажется как на взаимоотношениях Москвы и альянса, так и на ситуации внутри стран — участниц НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024