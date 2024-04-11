Посол Антонов призвал США отказаться от безответственных заявлений

Администрации США стоит перестать делать «безответственные заявления», так как они чреваты риском эскалации. Об этом 11 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Отвечая на вопрос представителя СМИ о характере высказываний американских представителей, Антонов подчеркнул «предсказуемость» последствий подобных заявлений, в частности в отношении Украины.

Он подчеркнул, что заявления Уолландер и Каволи о стремлении США нанести РФ «стратегическое поражение», а также их высказывания касательно принадлежности Крыма говорят о том, что «местные чиновники не унимаются и подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления». Антонов отметил, что особенно циничными выглядят действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) против гражданского населения.

«Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность», — приводит слова Антонова Telegram-канал российского диппредставительства.

Победы армии России доказывают, что «американцы проиграли до последнего украинца» в этом конфликте, указал Антонов.

Ранее, 10 апреля, Антонов прокомментировал попытки США вмешаться во внутренние дела России. Он призвал американских лидеров перестать вести себя подобным образом в попытках поднять свои рейтинги.

4 апреля сообщалось, что в США обнародовали архивы с обещаниями НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ. Бывший генеральный секретарь альянса Манфред Вернер во время встречи с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году был нацелен на выстраивание взаимовыгодных отношений с Москвой. Он был уверен, что стабильная обстановка в России положительно скажется как на взаимоотношениях Москвы и альянса, так и на ситуации внутри стран — участниц НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.